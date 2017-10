Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC), ước tính đến hết tháng 9/2017 tín dụng tăng 12,9% so với đầu năm, tương đương tăng 19,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, với tổng dư nợ hiện tại của toàn hệ thống là 6,215 triệu tỷ đồng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng 21% cho năm 2017, cần khoảng 446 nghìn tỷ đồng cho vay mới bổ sung trong quý cuối năm.

Trong khi đó, tín dụng trong 3 tháng cuối năm 2016 và 2015 lần lượt tăng thêm 303 nghìn tỷ đồng và 244 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo số liệu của NFSC, tín dụng ngắn hạn đến cuối tháng 9 tăng 15,7% so với đầu năm. Trong khi đó tín dụng dài hạn tăng 10,6% so với đầu năm. Theo tỷ trọng, tín dụng ngắn hạn chiếm 46% tổng tín dụng, trong khi tín dụng dài hạn chiếm 54%.

Điều này cho thấy cho vay doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động và cho vay ngắn hạn khách hàng cá nhân là động lực của tăng trưởng tín dụng.

Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng cho vay trung dài hạn giảm nhẹ xuống 33,4%, thấp hơn so với mức trần theo quy định của NHNN là 40%.

Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động hơn, nhu cầu vay USD cũng đã hồi phục so với cùng kỳ. Tín dụng bằng USD tăng 12,9% so với đầu năm và tăng 13,9% so với cùng kỳ. Cùng kỳ năm ngoái tín dụng bằng USD chỉ tăng 1,53% so với đầu năm và giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tỷ lệ nợ xấu 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng lên 2,9% từ 2,48% trong 6 tháng đầu năm 2017 và 2,46% tại thời điểm cuối năm 2016. Như vậy, có khoảng 180 nghìn tỷ đồng nợ xấu vẫn đang nằm trong hệ thống các tổ chức tín dụng. Nếu tính cả 235 nghìn tỷ đồng nợ xấu do VAMC nắm giữ, tỷ lệ nợ xấu khoảng 6,4% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) mới đây đã cảnh báo rủi ro do việc nới lỏng chính sách tiền tệ quá mức. Cảnh báo này xuất phát từ nguyên do nợ xấu chưa được giải quyết triệt để.

Đến cuối tháng 7/2017, quy mô cho vay lĩnh vực khác, gồm tín dụng tiêu dùng và bất động sản, gấp 2,4 lần so với cuối năm 2012. Lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp có quy mô tín dụng tăng gấp 2,1 lần. Quy mô lĩnh vực thương mại và vận tải tăng gấp 1,8 lần trong khi đó lĩnh vực công nghiệp có tốc độ mở rộng tín dụng chậm nhất, chỉ gấp 1,5 lần so với cuối năm 2012.

Trong xu hướng nhiều ngân hàng thương mại tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, quy mô cho vay tín dụng tiêu dùng tính đến cuối quý 2/2017 đã đạt mức xấp xỉ 36% GDP. Đối với việc cho vay bất động sản, tại thời điểm thị trường bất động sản đóng băng năm 2011, quy mô tín dụng phi sản xuất/GDP chỉ khoảng 15%.

Ngân Giang