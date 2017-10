Trước cuộc tái đấu với Campuchia vào ngày 10/10 tới đây, Tuyển Việt Nam đang đạt được trạng thái tâm lý và phong độ rất tốt. Chắc chắn, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trình diễn một 'bộ mặt' tươi mới và lối chơi rực lửa tấn công trước Campuchia.

Trận đấu liệu có hấp dẫn khi HLV Mai Đức Chung chỉ trong vai trò “đóng thế”?. Ảnh: V.S.I

Hàng thủ sẽ không có nhiều xáo trộn

Ở vị trí người gác đền, nếu như thủ thành U20 Việt Nam Bùi Tiến Dũng được xem là “của để dành” trên đội tuyển quốc gia thì cuộc cạnh tranh cho 1 suất ra sân chính thức là giữa Tuấn Linh và Tuấn Mạnh. Thủ thành số 1 của Than Quảng Ninh, Tuấn Linh rõ ràng đang nắm được những lợi thế hơn đồng nghiệp Tuấn Mạnh nhờ kinh nghiệm và quãng thời gian “ăn cơm Tuyển” nhiều hơn.

Trong khi đó, ở hàng tứ vệ, nếu như 2 vị trí hậu vệ cánh được “đo ni đóng giày” cho Văn Hậu (cánh trái), Văn Thanh (cánh phải) thì sự lựa chọn cặp trung vệ đang gây ra cơn đau đầu nhẹ cho HLV Mai Đức Chung. Ngọc Hải, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh đều có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ.

Trên thực tế, Ngọc Thịnh cùng với Tiến Dũng đã chơi khá ăn ý ở trận đấu trên đất Campuchia. Tuy nhiên không may cho Ngọc Thịnh là trong các buổi tập gần đây, anh có dấu hiệu tái phát chấn thương cổ chân. Chính vì vậy, cơ hội ra sân ở đội hình xuất phát của Ngọc Hải sẽ là rất lớn.

Sau thời gian vắng mặt, Quế Ngọc Hải góp mặt trở lại trên tuyển quốc gia và cầu thủ người Nghệ An đã thể hiện phong độ rất tốt ở đấu trường V-League lẫn Cúp quốc gia 2017. Ngoài ra, trong quá khứ, Tiến Dũng-Ngọc Hải từng nhiều lần đá cặp trung vệ cùng nhau ở các cấp độ đội tuyển và ít nhiều tạo được sự an tâm nơi hàng thủ.

Chờ sự đột biến từ hàng tiền vệ

Có lẽ, hàng tiền vệ sẽ là nơi HLV Mai Đức Chung có nhiều sự thay đổi nhất so với trận cầu trên đất Campuchia. Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Trọng Hoàng là 4 cầu thủ được HLV Mai Đức Chung tin tưởng sử dụng ngay từ đầu. Thế nhưng, trong đợt tập trung lần này, Minh Tuấn gặp vấn đề về chấn thương, Trọng Hoàng rời đội cũng vì lý do tương tự. Sự không may mắn của người này sẽ mở ra cơ hội cho những người khác.

Trong tay HLV Mai Đức Chung lúc này sở hữu nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở vai trò tiền vệ cánh. Văn Toàn, Quang Hải, Thanh Trung, Văn Thắng đều có thể thay thế xứng đáng 2 cái tên Trọng Hoàng và Minh Tuấn. Đây cũng là lý do để có thể giải thích cho việc vì sao tiền vệ Phi Sơn đang có phong độ chói sáng trong màu áo SLNA nhưng vẫn không có tên.

Với lối chơi giàu tốc độ và khả năng gây đột biến cao, tiền vệ đang chơi HAGL Văn Toàn sẽ được tin dùng bên hành lang cánh trái và Quang Hải bên hàng lang cánh phải.

Có lẽ, ở vị trí cặp tiền vệ trung tâm cũng sẽ có sự thay đổi khi HLV Mai Đức Chung sẽ phải hy sinh một trong 2 cái tên Huy Hùng hoặc Hoàng Thịnh. Ở trận đấu trên sân Campuchia, HLV Mai Đức Chung đã cất tiền vệ sáng tạo bậc nhất của bóng đá Việt Nam Xuân Trường trên băng ghế dự bị và ông sử dụng cặp tiền vệ đều có khả năng phòng thủ tốt là Huy Hùng và Hoàng Thịnh. .

Thế nhưng, ở trận tái đấu với Campuchia trên sân Mỹ Đình, nhiều khả năng Xuân Trường sẽ được ra sân ngay từ đầu để đá cặp tiền vệ trung tâm với Huy Hùng hoặc Hoàng Thịnh. Sự xuất hiện của Xuân Trường với những đường chuyền thuộc dạng của hiếm của bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ đem lại sức sống mới cho các đợt tấn công.

Trên hàng công, gần như chắc chắn Anh Đức sẽ chiếm suất trung phong. Còn vị trí đá hộ công đang là ganh đua giữa Công Phương và Văn Quyết. So với người đàn anh, Công Phượng rõ ràng vẫn còn “xanh và non”. Bản thân cầu thủ người Nghệ An cũng thừa nhận, lối chơi của anh vẫn còn rườm rà và Công Phượng đang nỗ lực thay đổi.

Thêm vào đó, trong khi Văn Quyết thi đấu tốt và đóng góp 1 pha lập công trên đất Campuchia thì Công Phượng dường như “mất tích”. Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu ở cuộc chạm trán với Campuchia tới đây, Công Phượng ngồi dự bị và sẽ chỉ được tung vào sân ở thời điểm thích hợp.

1. Thủ thành của Than Quảng Ninh, Tuấn Linh đang là ứng cử viên số 1 trong khung thành của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Campuchia tới đây nhờ nổi trội về kinh nghiệm.

2. Trước trận đấu với Campuchia, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 bảng C vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019 sau Jordan.

32. Nếu được sử dụng, Anh Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất của Tuyển Việt Nam trong trận cầu với Campuchia - 32 tuổi

Mạnh Đức