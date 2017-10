Lợi dụng màn đêm và khi nạn nhân sử dụng điện thoại không để ý, Toan đến gần thò nòng súng và bóp cò…

Ngày 26/9, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Tuyên Quang) tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra vào ngày 25/9 tại thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) do Công an huyện Na Hang chuyển đến.

Đối tượng Toan thực nghiệm hiện trường (Ảnh CQĐT cung cấp).

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 25/9, một nhóm người gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1974, trú tại tổ 32, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Cao S. (lái xe - PV), Cao Thị Luyến (SN 1981, trú tại phường Bắc Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Lục Thị Lan (em của Luyến) cùng Trần Minh Phương (SN 1985, trú tại tổ 8, thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đi ô tô đến khu vực cầu Nà Nghè, thuộc thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú (Na Hang, Tuyên Quang).

Anh Sơn, chị Luyến, chị Lan xuống xe đi có việc, anh S. ngồi tại vị trí ghế lái, phía sau có thêm anh Phương. Bỗng nhiên, anh Phương nghe tiếng “bộp” ở phía trên. Bật đèn điện thoại kiểm tra, anh Phương thấy anh S. bị thương ở vùng mặt.

Ngay sau đó, anh Phương điện thoại cho nhóm bạn đi cùng quay lại đưa anh S. đi cấp cứu. Mặc dù được những người đi cùng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó thông tin được trình báo tới Công an huyện Na Hang, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, cho rằng nạn nhân tử vong do bị nổ điện thoại nên gia đình nạn nhân từ chối việc tiến hành khám nghiệm tử thi.

Các cán bộ điều tra PC45 đã phải hết sức khéo léo, vừa cương quyết vừa ân cần trong việc vận động, giải thích cho người nhà nạn nhân hiểu để công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được tiến hành thuận lợi. Qua đó bước đầu xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh S. là do bị bắn bằng súng tự chế ở cự ly gần.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng chưa rõ đối tượng gây án, lại xảy ra ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh đã gây bức xúc, hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân xung quanh khu vực xảy ra án mạng.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ma Thanh Toan (SN 1952, trú tại xóm 9, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Cao S. (SN 1967, trú tại tổ 21, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo PC45 triển khai lực lượng điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm phối hợp với Công an huyện Na Hang tổ chức điều tra xác minh truy xét đối tượng gây án.

Sau 72 giờ, PC45 Công an Tuyên Quang đã bắt giữ đối tượng Ma Thanh Toan (SN 1952, trú tại xóm 9, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi dùng súng tự chế bắn khiến anh S. tử vong.

Nguyên nhân gây án là do Toan muốn dọa nhóm anh Sơn sợ để không dám đòi số tiền đặt cọc mua hàng trước đó.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

