'Cán bộ đã cho ra khỏi lực lượng CSGT mà bố trí lại làm CSGT thì kỳ lắm', trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) nói.

Trao đổi với Zing.vn chiều 21/10, trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an), cho biết khi ông còn làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, những cán bộ có điều tiếng là bị luân chuyển ngay sang bộ phận khác. Đối với cảnh sát giao thông (CSGT), khi ra khỏi lực lượng này thì sẽ không được làm CSGT nữa.

"Cán bộ đã cho ra khỏi lực lượng CSGT mà bố trí lại làm CSGT thì kỳ lắm", vị trung tướng nói.

Ông Võ Đình Thường. Ảnh: Người Lao Động.

Cùng quan điểm, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nói rằng không có văn bản nào trong ngành quy định việc CSGT bị kỷ luật thì không được làm CSGT trở lại.

Tuy nhiên, theo ông Bé Tư thì việc tổ chức bố trí, sắp xếp như vậy là không nên bởi một người từng bị tai tiếng, ra khỏi lực lượng CSGT mà nay lại làm CSGT thì chắc chắn sẽ bị dư luận không tốt.

"Ở chỗ đó mà đi vì sai phạm thì không nên bố trí lại, cần cân nhắc. Còn chuyện bị kỷ luật 14 năm trước mà nay làm phó phòng thì không nhanh. Bị cách chức, một năm sau là xóa kỷ luật, nếu phấn đấu tốt thì quy hoạch trở lại, sau đó lên đội phó rồi đội trưởng và phó phòng. 14 năm cũng gần 3 nhiệm kỳ chứ đâu có ít", thiếu tướng Bùi Bé Tư nêu quan điểm với Zing.vn.

Những ngày qua xuất hiện dư luận không tốt về thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an Đồng Nai, khi ông này ký giấy mời tài xế lên làm việc vì cho rằng họ có hành vi cản trở giao thông tại trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Ông Thường ký giấy mời tài xế. Ảnh: H.X.

Sau vụ việc này, nhiều người lật lại hồ sơ của ông Thường và cho rằng ông có quá trình thăng tiến bất thường.

Theo thông tin xác minh, năm 2003 ông Võ Đình Thường (lúc đó mang hàm đại úy, Trưởng trạm CSGT Dầu Giây) bị báo chí phanh phui về việc ông cùng các chiến sĩ có hành vi tiêu cực.

Công an Đồng Nai và các cơ quan chức năng sau đó vào cuộc làm rõ vụ việc. Đến tháng 6/2003, Công an Đồng Nai cách chức ông Võ Đình Thường và xử lý sai phạm, tiêu cực với 10 thuộc cấp của cán bộ này.

Việt Tường