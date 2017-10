Tại buổi làm việc với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ngày 18-10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25, sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11-11, là sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017 với sự tham dự của các nguyên thủ, trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên, cấp độ bảo vệ ở mức cao nhất.

Tuần lễ Cấp cao sẽ có sự tham dự của trên 10.000 đại biểu, hàng ngàn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới, nhiều sự kiện diễn ra trên địa bàn rộng, địa hình đa dạng… Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Tiểu ban An ninh trật tự APEC 2017 Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước lưu ý trong tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, khu vực Đông Nam Á xuất hiện những yếu tố bất ổn mới, nhất là hoạt động khủng bố, tranh chấp chủ quyền biển, đảo; thế lực phản động, tội phạm gia tăng hoạt động chống phá manh động... là nguy cơ tiềm ẩn trực tiếp đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tiểu ban An ninh - Y tế và các bộ, ngành, địa phương liên quan cần khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ Tuần lễ Cấp cao, trong đó có phương án dự phòng và xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các phương án bảo vệ các đoàn cấp cao tiếp xúc, thăm song phương ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, TP HCM... "Phải tổ chức phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng công an với quân đội và các lực lượng khác có liên quan, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017" - Chủ tịch nước yêu cầu. D.Ngọc