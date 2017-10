Bộ phim Trong từng nhịp thở đưa đến hình ảnh người phụ nữ nghị lực và chung thuỷ với chồng khiến người xem cảm phục.

Trong từng nhịp thở là câu chuyện do nhà sản xuất Jonathan Cavendish kể về chính người cha ruột của mình. Bộ phim chạm sâu vào trái tim người xem khi đưa đến hình ảnh cô vợ Diana (Clare Foy) nghị lực, thuỷ chung son sắt, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho Robin (Andrew Garfield) trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời anh.

Câu chuyện tình yêu của Robin và Diana đầy lãng mạn và thơ mộng. Trong hành trình chinh phục những vùng đất mới, cả hai luôn có nhau làm bạn đồng hạnh. Tình yêu càng trở nên tròn đầy khi Diana thông báo với chồng rằng mình có thai.

Nhưng đột nhiên tai họa ập xuống, Robin mắc bệnh rồi bị liệt khi chưa kịp chào đón đứa con đầu lòng. Anh tuyệt vọng, chán nản và liên tục xin mọi người hãy để mình chết đi. Rơi vào trầm cảm, Robin từ chối gặp người phụ nữ anh yêu nhất, thậm chí không chịu nhìn mặt con trai mới sinh dù chỉ một lần. Tình yêu khiến anh muốn đẩy Diana và con ra xa vì không muốn những người mình thương yêu phải chịu khổ.

Nhưng rồi Diana cương quyết lựa chọn ở bên Robin, tìm mọi cách để có thể bước vào thế giới của anh một lần nữa. Hai vợ chồng đã chấp nhận mạo hiểm rời khỏi bệnh viện dù Robin có thể tắt thở bất cứ lúc nào nếu thiết bị trục trặc để anh có thể thực sự được sống, chứ không phải tồn tại lay lắt.

Diana đã thay đổi hoàn toàn, học thêm nhiều kiến thức y học để có thể chăm sóc tốt nhất cho chồng. Cô ở bên anh mọi lúc, mọi nơi và cùng anh làm nên những điều kỳ diệu khiến cả thế giới phải khâm phục. Trao nhau câu nói yêu thương khi cả hai đang hạnh phúc và bình yên là điều dễ dàng nhưng khi tai hoạ ập đến, ai có thể kiên định ở lại như Diana?

Nghị lực phi thường, sự thuỷ chung son sắt của Diana dành cho Robin khiến người xem nhớ đến câu chuyện tình yêu cảm động từng là nguồn cảm hứng của bài hát nổi tiếng What are words. "Nữ chính" của bài hát, cô Juliana Ramos không may gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng gây chấn thương ở hộp sọ và não ngay trước đám cưới của mình hai tháng.

Khuôn mặt của cô được chữa lành nhưng bộ não thì không. Juliana phải ngồi xe lăn và bị liệt gần như toàn thân. Cô chỉ cử động được một phần khuôn mặt, miệng và cánh tay. Chris Medina - chồng sắp cưới của cô vô cùng đau khổ nhưng anh vẫn quyết định ở bên, chăm sóc cho Juliana. Hàng ngày, anh giúp cô đứng dậy mỗi sáng, giúp cô sinh hoạt và yêu thương cô.

Diana và Chris khiến mọi người phải suy ngẫm về những lời nói yêu thương và lời hứa bên nhau trọn đời. Ai cũng mong nhận được lời hứa cùng nhau đi suốt cuộc đời và sẽ mãi yêu thương, chăm sóc cho nhau dù xảy ra bất cứ chuyện gì từ người mình yêu nhất.

Nhưng đúng như lời bài hát What are words, lời hứa và những câu nói yêu thương sẽ có ý nghĩa gì nếu nó không được thực hiện trong lúc khó khăn? Nhũng câu nói đó có thể đưa đến hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến người ta đau đớn khi một trong hai quên đi lời ước hẹn.

Ở bộ phim Trong từng nhịp thở, chúng ta thấy Diana không dùng một lời hứa để cho Robin hy vọng. Cô dùng cả cuộc đời để cho anh thấy lòng thuỷ chung son sắt của mình. Nếu không có Diana, Robin đã chẳng thể lấy lại được mong muốn sống mãnh liệt. Vì cô đã không rời bỏ anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nên anh cũng không thể buông bỏ bản thân mà rời xa cô.

Nhờ Diana, người ta mới có thể tin rằng câu chuyện về đôi chim liền cánh cùng nhau tận hưởng hạnh phúc nhưng cũng không bao giờ rời xa nhau khi hoạn nạn thật sự có tồn tại trên đời. Sự chân thành và hy sinh của Diana mãi là biểu tưởng đẹp nhất cho tình yêu đích thực.

Tình yêu Diana dành Robin vượt qua những cảm xúc yêu đương bình thường. Trong đó hàm chứa cả tình thương, tình thân, trách nhiệm và niềm tin. Trong những giây phút khó khăn nhất, Diana vẫn không buông tay chồng bởi cô tin chỉ cần hai người cùng bước đi thì nghịch cảnh nào cũng có thể vượt qua.

Trong từng nhịp thở cuốn hút người xem vì tình yêu lãng mạn và thơ mộng. Nhưng hơn hết, hình ảnh người vợ nghị lực, thuỷ chung và hy sinh vì chồng mới là thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người xem. Người ta có thể lạc mất nhau vì nghịch cảnh nhưng cũng có thể gắn chặt với nhau thêm vì những khó khăn đó. Kết quả cuối cùng như thế nào không phải do duyên phận mà là do tình yêu của họ lớn đến đâu.

>> XEM TIẾP: "TRONG TỪNG NHỊP THỞ": KHI MỖI NHỊP THỞ LÀ MỘT NHỊP YÊU

Hoàng Linh