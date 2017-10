Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh, gây mưa lớn diện rộng trên đất liền và mưa dông mạnh trên vịnh Bắc Bộ.

Từ chiều 6-9/10, khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, riêng vùng ven biển có nơi trên 200mm.

Trên biển, từ chiều 6-8/10, vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-8.

Đêm 6 và ngày 7/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gần sáng và ngày 7/10 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm 6/10 và chiều tối 7/10 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59-96%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-32 độ C./.

