Dùng giấy tờ tùy thân giả mạo rồi xin làm giúp việc ở những gia đình giàu có, nhân lúc gia chủ không để ý, người phụ nữ đã mở két sắt lấy trộm gần 900 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 21/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa phát đi thông báo truy tìm một phụ nữ đóng giả ô sin rồi nhân lúc chủ nhà sơ hở đã mở két sắt lấy trộm nhiều tài sản giá trị lớn xảy ra trên địa bàn quận 3.

Trước đó, ngày 27/7, chị Phạm Thị Hồng Thúy, sống tại căn nhà nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 11, quận 3) có đăng báo tìm người giúp việc nhà. Sáng ngày hôm sau, một người tự xưng tên Lan, quê ở Bến Tre gọi điện thoại đến xin làm.

Sau khi đến phỏng vấn, thấy người phụ nữ này xuất trình giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu bản gốc mang tên Nguyễn Thị Thanh Lan (37 tuổi, quê Bến Tre) đúng như lời giới thiệu trước nên chị đồng ý cho vào làm giúp việc.

Nghi phạm giả ô sin để trộm đang bị công an truy bắt. Ảnh: Cắt từ camera.

Sáng 31/7, khi gia đình này đi lễ nhà thờ về thì không thấy người giúp việc đâu, gọi điện không được. Nghi có chuyện chẳng lành, chị chạy lên phòng người giúp việc kiểm tra thì thấy nhiều phong bì đựng tiền trước đó của chị để trong két sắt nằm rơi vãi trên giường.

Về phòng mở két sắt kiểm tra thì phát hiện tài sản bên trong gồm 700 triệu đồng, 4 lượng vàng SJC, 2000 USD đã không cánh mà bay. Sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan công an biết được tối hôm trước, nhân lúc gia đình chủ nhà đang ở dưới phòng khách xem tivi cô đã lẻn lên lầu tìm chìa khóa két sắt để trộm số tài sản trên. Đáng chú ý, khi cơ quan công an xác minh lai lịch làm theo giấy tờ tùy thân gửi xin việc thì tất cả đều được làm giả hết sức tinh vi.

Cơ quan công an cho biết nghi phạm có đặc điểm nữ giới khoảng 38 - 40 tuổi, cao từ 1,53 m - 1,55 m, người ốm, đi hơi khom, nói giọng miền Nam.