Theo lãnh đạo huyện Krông Ana, trưởng công an xã Quảng Điền bức xúc việc người dân lấn chiếm lòng đường nên mới có hành động đá bay đồ.

Clip quay lại cảnh người đàn ông được cho là cán bộ xã dùng chân đá bay đồ của người dân bán bên đường.

Tối 3/10, ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng UBND HĐND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận cán bộ dùng chân đá bay thau cá của người dân sáng cùng ngày tại xã Quảng Điền là trưởng công an xã này.

Theo ông Hùng chiều nay, UBND huyện đã yêu cầu xã báo cáo vụ việc. “UBND xã cũng đã gọi trưởng công an lên làm việc, nhắc nhở về hành động phản cảm trên. Đây chỉ là hành động bộc phát do việc xử lý lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Quảng Điền nhiều lần nhưng người dân vẫn tái phạm. Sáng nay, khi nhóm công an xã Quảng Điền đi lập lại trật tự thì bà con không chịu chấp hành, chống đối khiến trưởng công an xã bức xúc. Tuy nhiên, hành động của trưởng công an là phản cảm, chưa đúng”, ông Hùng nói

Vị trưởng công an xã Quảng Điền đá bay đồ của người vi phạm. Ảnh: Cắt từ clip.

Ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết sau khi xảy ra sự việc đã yêu cầu ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã (người xuất hiện trong clip) báo cáo.

Theo ông Vinh, nhóm công an thực hiện việc dọn dẹp lòng lề đường đoạn qua chợ trung tâm xã theo chỉ đạo của UBND xã.

“Việc dọn dẹp lòng lề đường tại địa phương là thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp người dân lại lấn chiếm trở lại khiến trưởng công an xã bức xúc. Tuy nhiên việc làm của trưởng công an xã như vậy là không được. Chủ trương dẹp lòng lề đường là đúng nhưng cách ứng xử của cán bộ như thế là chưa hợp lý”, ông Vinh nói thêm.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên một số trang mạng xã hội đăng tải clip một người được cho là cán bộ xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) trong quá trình dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá các vật dụng của người dân bày bán.

Nội dung clip quay lại cảnh một cán bộ mặc đồ màu trắng, đội nón bảo hiểm liên tục dùng chân đá các thau đựng đồ của người dân.

Sau 7 giờ được chia sẻ, clip nhận được hơn 40.000 lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Trong đó, nhiều bình luận cho rằng cán bộ dẹp lòng lề đường là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cán bộ xã dùng chân đá đồ người dân bày bán trên đường là phản cảm.

Xã Quảng Điền nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên