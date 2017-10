Ngày 18/10, Công an huyện Đắk Hà, Kon Tum cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vũ Tiến An (SN 1983, trưởng Công an xã Đắk Ui) về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng quy định tại điều 175, Bộ luật Hình sự.

Theo Công an huyện Đắk Hà, tháng 6/2017, biết thông tin Công ty CP vật tư dịch vụ nông nghiệp Kon Tum ở xã Đắk Ui có nhu cầu cưa hạ một số cây gỗ phay, gỗ gòn để lấy diện tích đất trồng cà phê, Vũ Tiến An đã bàn bạc với Vũ Tiến Thanh (SN 1994, huyện Đắk Hà) và Trương Sỹ Ninh (SN 1992, huyện Đắk Hà) làm hợp đồng mua bán gỗ với Công ty CP vật tư dịch vụ nông nghiệp Kon Tum để khai thác, bán kiếm lời. Vị trí khai thác thuộc khu vực trại bò và nằm trong diện tích đất của công ty. Qua bàn bạc, An nhận trách nhiệm lo thủ tục lâm sản và được hưởng 30% lợi nhuận. Ninh chịu trách nhiệm vận chuyển và được hưởng 40% lợi nhuận. Thanh chịu trách nhiệm thuê người vào cưa hạ và được hưởng 30% lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi dụng trong việc ký kết hợp đồng mua bán lâm sản với Công ty CP vật tư dịch vụ nông nghiệp Kon Tum, liên tiếp từ ngày 17 đến 20/6/2017, Thanh, Ninh cùng Nguyễn Văn Bằng (SN 1974, huyện Đắk Hà) mang theo cưa máy cùng xe máy cày vào khoảnh 4, tiểu khu 345, xã Đắk Ui thuộc diện tích rừng do UBND xã Đắk Ui quản lý để cưa hạ 21 cây gỗ rồi vận chuyển ra ngoài. Sau quá trình theo dõi, xác minh, ngày 5/9/2017 Công an huyện Đắk Hà tiến hành cắt khúc, phân đoạn thu gom, xác định khối lượng lâm sản bị khai thác trái phép là 19,9m3 gỗ tròn và hơn 8,3m3 gỗ xẻ hộp (quy ra gỗ tròn là hơn 14,1m3). Kim Văn