Trước vòng 9 Ngoại hạng Anh: Lời khẳng định của kẻ bám đuổi

Một chiến thắng, hoặc chí ít là một kết quả có lợi ở vòng này mới có thể khiến Tottenham Hotspur hay Liverpool, thậm chí là Chelsea khiến người ta tin họ có thể bám đuổi.

Sức mạnh của hai đội bóng thành Manchester là rõ ràng. Man Utd dù chật vật trên Anfield vòng trước, nhưng với Jose Mourinho, mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng. 1 điểm có được giúp họ không bị bỏ quá xa trên cuộc đua vô địch.

Chỉ phải làm khách trên sân của đối thủ yếu vừa lên hạng Huddersfield Town, Manchester United sẽ lấy trọn 3 điểm, dù có thể theo cách không được đẹp mắt lắm - giống các trận với Liverpool hay Benfica vừa qua, để tiếp tục bám đuổi của con quái vật Man City.

Kẻ dẫn đầu trên bảng xếp hạng, Manchester City sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Burnley, đối thủ không phải là quá xương xẩu, va thực tế bây giờ chẳng có CLB nào có thể cản bước tiến Pep Guardiola và các học trò. Sau trận thắng Napoli ở Champions League, người ta không còn biết đâu là màn trình diễn đỉnh cao nhất của Man xanh.

Đó là lý do cuộc đối đầu giữa Tottenham Hotspur vs Liverpool mang tính chất khẳng định cho kẻ bám đuổi. Tottenham Hotspur phải chơi hay hơn chính họ mùa trước, nếu muốn vô địch, hay chí ít cũng bám đuổi Man City hay Man Utd đến cùng. Hai đối thủ kể trên đang sở hữu phong độ quá tốt, và một chiến thắng, hoặc chí ít là một kết quả có lợi ở vòng này mới có thể khiến Tottenham Hotspur khiến người ta tin họ có thể bám đuổi.

Tương tự là Liverpool. Hai màn trình diễn tích cực tuần qua trươc Man Utd và Maribor khiến CĐV The Kop nhẹ nhõm phần nào. Nhưng Tottenham là một đối thủ khác Man Utd, một đối thủ với sức trẻ, sự tương đồng và không ngại đôi công.

Trong khi đó, trận đấu giữa Everton và Arsenal trên Goodison Park là trận đấu của những kẻ cùng khổ. Thêm một trận thua, và chiếc ghế của Ronald Koeman sẽ càng lung lay. Trận thua bạc nhược ngay tại Goodison Park trước Lyon, rồi trận hòa cuối tuần qua khiến Everton càng lúng sâu vào vũng bùn.

Koeman luôn biết cách hạ Arsenal, nhưng có phải trong lúc này. Arsenal thật sự cũng không khá hơn đối thủ, nhưng bản lĩnh sau trận thua Watford khiến không CĐV trung thành nào của Pháo thủ dám đặt thêm niềm tin.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 9:

Thứ bảy 21/10/17 (giờ Việt Nam)

02h00 West Ham vs Brighton

18h30 Chelsea vs Watford

21h00 Huddersfield Town vs Manchester United

21h00 Manchester City vs Burnley

21h00 Newcastle United vs Crystal Palace

21h00 Stoke City vs Bournemouth

21h00 Swansea City vs Leicester City

23h30 Southampton vs West Bromwich

* Chủ nhật 22/10/17

19h30 Everton vs Arsenal

22h00 Tottenham Hotspur vs Liverpool

Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 14:16 20/10/2017