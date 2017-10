Trong năm ngoái đã có tổng cộng 3.960 nghi phạm gian lận viễn thông người Trung Quốc bị bắt giữ, trong đó có tới trên 400 người tại Campuchia, Kenya, Armenia và một số quốc gia khác trên thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Quảng Đông cho biết các trung tâm phòng, chống gian lận ở tỉnh này trong vòng một năm qua đã giúp 79.000 người tránh khỏi nguy cơ bị lừa đảo.

Theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Đông, các trung tâm nói trên đã ngăn chặn hàng loạt giao dịch giả mạo liên quan tới 37.000 thẻ ngân hàng, qua đó giúp người dân tránh khỏi tổng thiệt hại về kinh tế lên đến 1,1 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 165 triệu USD) và chặn khóa 110.000 số điện thoại được sử dụng để phục vụ mục đích lừa đảo.

Quảng Đông là địa phương đi đầu trên toàn Trung Quốc trong hoạt động thiết lập các trung tâm phòng, chống gian lận vào tháng 9/2016, thông qua sự hợp tác chặt chẽ của các nhà mạng và ngân hàng, cùng với việc triển khai rộng rãi hệ thống tin nhắn cảnh báo.

Trung Quốc đã và đang tăng cường các hoạt động đấu tranh phòng, chống gian lận viễn thông và Internet. Tính tới cuối tháng 5/2017, nước này đã thành lập 32 trung tâm phòng, chống gian lận cấp tỉnh và 206 trung tâm phòng, chống gian lận cấp thành phố.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết nước này đã và đang khống chế một cách hiệu quả xu hướng lây lan của tội phạm gian lận viễn thông và Internet. Năm 2016, tổng thiệt hại kinh tế do hình thức tội phạm này gây ra tại Trung Quốc đã giảm 10,9% so với năm 2015./.

Nguyễn Thị Đỗ Sinh/TTXVN