Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa to. Nam Bộ cảnh báo lũ quét và triều cường.

Hiện nay do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm hôm qua (6/10) ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 133mm, Thái Bình 51mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 66mm, Vinh 87mm, Hà Tĩnh 63mm, ….

Cảnh báo mưa dông tại khu vực Trung Bộ.

Dự báo do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ ngày hôm nay (7/10) đến ngày 9/10 ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, vùng ven biển có nơi trên 200mm).

Từ hôm nay (7/10) đến ngày 8/10 ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tại Nam Bộ, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường mực nước sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến ngày 08-09/10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,7m (trên BĐ1: 0,2m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,3m (dưới BĐ2 0,2m), tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Trên sông Sài Gòn do ảnh hưởng của triều cường mực nước tại trạm Phú An có khả năng lên trên mức BĐ3 từ 0,05-0,1m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 - 3.