(NLĐO- Mâu thuẫn tại phòng hát karaoke, Vũ Hoài My, thường gọi là 'My cô', một tay anh chị cộm cán ở TP Vinh (Nghệ An), đã rút súng quân dụng bắn 3 người bị thương.

Ngày 13-10, thông tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố Vũ Hoài My (30 tuổi, thường gọi "My cô", trú phường Vinh Tân, TP Vinh) để điều tra về hành vi Giết người, sử dụng vũ phí quân dụng, Lê Thanh Hải (34 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) bị truy về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Hải Vũ

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 29-9, nhóm thanh niên có khoảng 10 người, trú tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang hát trong phòng 210 ở quán karaoke số 108 (đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) thì Vũ Hoài My và Lê Thanh Hải mở cửa bước vào phòng. Tại phòng hát, giữa My, Hải và nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, My đã rút súng bắn vào đùi anh Đào Ngọc Tuấn.

Nghe tiếng súng nổ, nhóm thanh niên dừng hát lao vào tấn công My và Hải. My cầm súng bắn vào nhóm người tấn công mình khiến anh Nguyễn Xuân Thông bị trúng đạn vào vùng bụng, anh Trần Cao Nguyên bị trúng đạn vào tay trái. Riêng Hải dùng roi điện dí vào nhóm thanh niên đang lao vào đánh mình. Trong lúc hỗn chiến, Hải và My bị nhóm thanh niên đuổi đánh, tước súng và hung khí, My cũng bị nhóm thanh niên đánh trọng thương.

Vũ Hoài My (trái) và Lê Thanh Hải - Ảnh: CAND

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Vinh và CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An đã tới hiện trường, thu giữ 1 khẩu súng. Các nạn nhân bị thương sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân Tuấn do bị bắn vào đùi, vết thương nặng, sau đó được chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Bản thân đối tượng My bị chấn thương tụ máu não, được đưa đi cấp cứu và phải phẫu thuật hộp sọ để xử lý vết thương.

Sau khi gây ra vụ nổ súng, Vũ Hoài My và Lê Thanh Hai đã đến Công an TP Vinh đầu thú.

Được biết, Vũ Hoài My, thường gọi "My cô" là một tay anh chị có tiếng ở TP Vinh. "My cô" chuyên bảo kê và cho vay nặng lãi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra công an TP Vinh tiếp tục làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin-ảnh: Hải Vũ