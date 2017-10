Hai người dùng súng bắn điện tự chế rủ nhau đi trộm 4 con chó đã bị người dân phát hiện, truy đuổi. Sau đó một người bị đám đông vây đánh tử vong, người còn lại chạy thoát vào công an xã trình báo.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án một nghi can trộm chó bị đánh tử vong. Vụ trộm xảy ra ở xã Hồng Thái nhưng nạn nhân chết trên địa bàn xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên.

Trước đó, trưa 12/10, Nguyễn Ngọc Ban (28 tuổi) và Lê Văn Hòa (38 tuổi, cùng ở xã Quang Trung, Phú Xuyên) rủ nhau đi trộm chó. Sau khi câu trộm được 4 con chó ở xã Hồng Thái, họ bị người dân địa phương truy đuổi.

Hai nghi can này chạy đến cầu Máng Bảy, xã Nam Triều (cách 4 km), thì Ban bị đám đông vây đánh tử vong. Hòa chạy về UBND xã Quang Triều trình diện. Theo lãnh đạo Công an xã Nam Triều cho biết, khi công an xã tới hiện trường Ban tử vong, trên người có thương tích. Cạnh nơi Ban tử vong, cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe máy Ban và Hòa sử dụng trộm chó, súng tự chế bắn điện và 1 bao tải có 4 con chó.

Theo chỉ huy Đội cảnh sát hình sự cho hay, cơ quan điều tra đã triệu tập 4 thanh niên người địa phương để làm rõ sự liên quan đến cái chết của nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

