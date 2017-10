Tối nay 8/10, hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM chìm trong biển nước. Giao thông ùn tắc, hàng loạt phương tiện chết máy trên đường ngập nước.

Ghi nhận tại tuyến đường Huỳnh Tấn Phát quận 7, nước triều từ ngoài sông tràn vào đường gây ngập nặng hàng km.

Đặc biệt, đoạn từ cổng khu chế xuất Tân Thuận đến đoạn qua cầu Tân Thuận, mặt đường biến thành "sông", hàng loạt xe máy bị chết máy khi cố chạy qua đoạn đường này.

Tương tự, đường Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo cũng bị ngập rất nặng.

Ở quận 2, nhiều tuyến đường ngập nặng. Trong ảnh: Sân tennis trong khu biệt thự Lan Anh bị ngập. Ảnh: Lý Thành Tâm.

Nước sông Sài Gòn dâng ngập quán bờ sông khu Lan Anh village, quận 2. Ảnh: Lý Thành Tâm.

Đường Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn giáp bờ kè kênh Tẻ chìm trong biển nước. Người dân không thể phân biệt được đâu là mặt đường, đâu là lòng kênh nếu không có hàng rào ngăn cách.

Đường Hồ Ngọc Lãm ngập nặng kéo dài từ địa bàn quận Bình Tân đến bến phà Phú Định (quận 8) khiến hàng loạt phương tiện chết máy dọc đường.

Ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều, nước trên sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao do ảnh hưởng của triều cường. Đến khoảng 18h30, triều cường bắt đầu đạt đỉnh 1,64m, nước bắt đầu dồn vào hệ thống cống thoát nước rồi trào lên đường.

Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong chiều tối nay (8/10) và ngày mai (9/10), triều cường trên sông Sài Gòn ở các trạm Phú An và Nhà Bè đều vượt mức báo động 3. Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 8/10, mực nước tại trạm Phú An đạt 1,64m và sẽ đạt 1,60m vào 19h30 ngày mai; còn tại thời điểm 18h hôm nay, mực nước tại trạm Nhà Bè đạt đỉnh 1,62m và dự kiến đạt mức 1,59m vào 19h ngày mai. Triều cường đạt đỉnh trên báo động 3, trong khi dự kiến chiều tối nay và ngày mai khu vực TPHCM sẽ có mưa vừa, mưa to khiến các tuyến đường trũng thấp có nguy cơ ngập nặng.

Trong khi hàng loạt tuyến đường ngập sâu do triều cường, thì đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh-nơi UBND TPHCM cho đặt siêu máy bơm chống ngập, mặt đường khô ráo không có một giọt nước.

Theo tìm hiểu, máy bơm thông minh đặt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh được thiết kế có van ngăn triều một chiều liên kết với máy bơm. Khi thủy triều lên, van ngăn triều sẽ đóng lại nên nước không thể tràn vào cống, còn khi thủy triều lên cao kèm trời mưa thì hệ thống máy bơm kết nối với van ngăn triều sẽ mở van, bơm nước ra ngoài, không để nước từ ngoài sông tràn ngược vào cống

Ngô Bình - Uyên Phương