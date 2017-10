Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với giá trị gần 1.500 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng phát hiện trên địa bàn thành phố có nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn.

Các đối tượng gồm: Vũ Văn Tiệp, sinh 1979, ở xã An Hòa, huyện An Dương, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, đang được hoãn thi hành án; Nguyễn Thị Kim Dung, sinh 1969, ở 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền; Nguyễn Thị Nhung, sinh 1972, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương; Trịnh Thị Chúc,sinh 1989, ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão và Nguyễn Thị Hà, sinh 1989, thường trú xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hiện ở phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Ngày 25/9, Phòng An ninh điều tra - Công an thành phố đã có đủ cơ sở triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ. Kết quả bước đầu cho thấy, từ năm 2013 đến nay, Vũ Văn Tiệp, Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung đã câu kết với nhau mua và thành lập mới 12 “công ty ma” rồi thuê Chúc, Hà làm kế toán cùng một số người khác đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn.

Trong 4 năm qua, các đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế giá trị gia tăng là 150 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn giá trị gia tăng cùng nhiều chứng từ kế toán kèm theo.

