Công an Tp. Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả số lượng lớn.

Hiện Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1991, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) và Huỳnh Kim Thiện (sinh năm 1973, ngụ Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh); thu giữ hàng trăm chai thuốc bảo vệ thực vật giả các nhãn hiệu như Filia, Huristartop, Tilt Super, Anvil...

Trước đó, vào 20 giờ 30 ngày 17/10, khi đối tượng Dung đang vận chuyển 2 thùng cacton khả nghi đi ra từ nhà số 784 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 đã bị các trinh sát Đội 7 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) bắt quả tang. Qua kiểm tra, công an phát hiện 75 chai thuốc bảo vệ thực vật giả.

Khám xét tại địa chỉ 784 đường Hậu Giang – nơi chứa hàng của Dung, Công an thu giữ 286 chai thuốc bảo vệ thực vật giả và nhiều can nhựa, chai nhựa chứa hóa chất, một máy ép màng nắp chai.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Dung tại đường Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, Công an phát hiện thêm hai máy làm nắp chai, một bao chứa vỏ chai nhựa và nhiều thùng cacton ghi tên các nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật. Mở rộng điều tra, Công an cũng phát hiện và thu giữ tang vật tương tự tại nhà của Huỳnh Kim Thiện.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Dung khai đường dây này do đối tượng tên Vương Mạnh Tôn (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ) cầm đầu.

Dung khai nhận bản thân là người trực tiếp sản xuất số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả theo chỉ đạo của Tôn rồi đem giao cho nhiều khách hàng ở miền Tây.

Hiện Công an đang truy nã đối tượng cầm đầu Vương Mạnh Tôn, mở rộng điều tra vụ việc./.

Hà Chung/TTXVN