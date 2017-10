Các đối tượng khai mua công cụ về làm giả giấy tờ, chủ yếu là bằng lái xe và bằng tốt nghiệp.

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Giấy phép lái xe giả bị phát hiện

Các đối tượng gồm: Đỗ Văn Huệ (SN 1970) và Hoàng Thị Cúc (là vợ của Huệ, SN 1976), cùng ngụ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An; Nguyễn Ngọc Quận (SN 1962) và Nguyễn Minh Vương (là con của Quận, SN 1985), cùng ngụ tại tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại thị xã Thuận An.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Thuận An bắt quả tang Nguyễn Ngọc Quận đang vận chuyển nhiều giấy tờ giả mang đi giao cho khách hàng.

Mẫu con dấu giả bị cơ quan chức năng phát hiện

Từ lời khai của Quận, công an tiến hành bắt giữ các đối tượng Cúc, Huệ và Vương.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện 35 giấy phép lái xe, 13 con dấu tròn, 9 con dấu chữ ký, 73 mẫu dấu, gần 270 phôi giấy phép lái xe, hơn 170 tem chống giả, hai con dấu nổi và nhiều bằng tốt nghiệp, giấy khám sức khỏe, các loại giấy tờ này đều bị làm giả. Bên cạnh đó, Công an còn thu giữ nhiều dụng cụ là công cụ để làm giả giấy tờ.

Giấy tờ giả bị phát hiện

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Vợ chồng Cúc và Huệ trực tiếp mua các công cụ về làm giả giấy tờ, chủ yếu là giấy phép lái xe và bằng tốt nghiệp khi khách hàng có nhu cầu.

Mỗi giấy phép lái xe giả được bán với giá từ 1,3 triệu đến 10 triệu đồng, các loại bằng tốt nghiệp giả được bán với giá từ 400.000 đến 1 triệu đồng.

Hiện, Công an thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.

Tiến Dũng/VOV-TPHCM