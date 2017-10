Hãy sử dụng những biểu tượng phong thủy này để giúp cải thiện nguồn năng lượng trong nhà bạn.

Tượng chó phong thủy

Tượng chó phong thủy thường được đặt trước cung điện hoàng gia, đền thờ và các văn phòng chính phủ. Biểu tượng phong thủy này là biểu tượng cho sự giàu có cũng như địa vị xã hội.

Tượng Đức Phật

Đức Phật là một biểu tượng của hòa bình, sự bảo vệ và may mắn trong phong thủy. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình quá vất vả và hay gặp nhiều biến cố, hãy để tượng Đức Phật trong nhà. Tượng Đức Phật sẽ đem lại sự may mắn, bình an cho bạn và gia đình.

Tượng ngựa phong thủy

Tượng ngựa phong thủy hay bức ảnh ngựa thường được đặt ở nhà, văn phòng kinh doanh. Theo phong thủy cổ điển, ngựa mang lại thành công, danh vọng, tự do và tốc độ.

Biểu tượng trái cây

Hình ảnh trái cây cũng là một biểu tượng phong thủy tốt. Khi lựa chọn hình ảnh trái cây, bạn nên tìm hiểu trước về năng lượng phong thủy của từng loại trái cây.

Biểu tượng bướm

Phong thủy sử dụng biểu tượng bướm cũng tương tự như việc sử dụng biểu tượng chim. Cả hai đều là biểu trưng cho tự do, khao khát hạnh phúc. Biểu tượng bướm tượng trưng cho tình yêu và lãng mạn.

Biểu tượng cá

Cá là một biểu tượng phong thủy biểu trưng sự giàu có và thịnh vượng. Cá phong thủy nổi tiếng nhất là cá chép, cá rồng. Bể cá cũng là một biểu tượng phong thủy tốt giúp thu hút năng lượng của sự giàu có, đề huề.

Biểu tượng chim

Con người từ xưa đến nay luôn cho rằng chim là biểu tượng của nguồn cảm hứng và sự tự do. Tuy nhiên mỗi loài chim đều có phẩm chất đặc biệt riêng, như chim công khác với chim bồ câu, chim cút.

Theo Quỳnh Trang/Em Đẹp