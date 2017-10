Phần 8 của loạt phim 'Star Wars' với tên gọi 'The Last Jedi' vừa ra mắt khán giả toàn thế giới.

Trailer mới nhất của phim Star Wars: The Last Jedi vừa được ra mắt cách ít phút, là tập thứ 8 trong chuỗi câu chuyện huyền thoại Skywalker. Giống như bộ phim tiền nhiệm, phim Star Wars: The Last Jedi giữ kín hầu hết mọi thứ từ hình ảnh đến nội dung phim khiến người hâm mộ không khỏi nóng lòng đến ngày ra mắt phim.

Trailer mới nhất của phim Star Wars: The Last Jedi.

Ở cuối phần Awakens, nhân vật Rey (Daisy Ridley) gặp được Luke Skywalker (Mark Hamill) thế nhưng trong trailer, Luke có vẻ như không phải là vị cứu tinh mà cô mong đợi. Vì thế, phần 8 của Star Wars do đạo diễn / biên kịch Rian Johnson hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Xuyên suốt đoạn trailer phim Star Wars: The Last Jedi vừa được hãng Lucasfilm giới thiệu, người xem “rùng mình” bởi chất bi tráng từ hình ảnh cho đến âm nhạc khiến khán giả phần nào đoán được mức độ mà bộ phim sẽ mang đến. Không chỉ vậy, những hình ảnh đầy tăm tối về một cuộc chiến “một mất một còn” càng khiến người hâm mộ háo hức chờ đến ngày ra mắt phim.

Poster chính thức của phim.

Phim Star Wars: The Last Jedi dự kiến khởi chiếu từ 15/12 năm nay, trong khi đó phần phim riêng Star Wars Anthology sẽ ra mắt vào 25/05/2018 và phần 9 Star Wars: Episode IX sẽ là 20/12/2019.

Tiến Đạt