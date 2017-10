TPBank QuickPay là một app ứng dụng trên điện thoại di động thông minh, hỗ trợ thanh toán, chuyển tiền cho nhau hay có thể chuyển tiền liên ngân hàng thông qua mã QR.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tiết lộ đã thử nghiệm thành công và đang trong quá trình hoàn thiện để ra mắt ngay trong tháng 10 này một ứng dụng hoàn toàn mới, với tên gọi TPBank QuickPay, kỳ vọng sẽ thay đổi cách thức thanh toán với đa số khách hàng trong thời đại công nghệ số.

TPBank QuickPay là một ứng dụng trên điện thoại di động thông minh, cho phép thanh toán hay chuyển tiền cho nhau một cách đơn giản và nhanh chóng thông qua mã QR nhưng theo cách thức hoàn toàn mới so với các ứng dụng đã có trên thị trường.

Ưu điểm của TPBank QuickPay là rất nhanh chóng, thao tác đơn giản nhưng lại rất chính xác, an toàn và hoàn toàn miễn phí. TPBank QuickPay có thủ tục đăng ký hết sức đơn giản, đặc biệt người dùng không cần thêm bất cứ thiết bị nào khác ngoài chiếc điện thoại để cài đặt và sử dụng. Người bán hàng cũng có thể dễ dàng tạo mã QR cho hàng hóa với giá ấn định hoặc nhập số tiền tùy ý để thanh toán cho bên thụ hưởng.

Người dùng có thể dễ dàng chuyển tiền cho nhau với TPBank QuickPay

Ứng dụng này tích hợp sẵn các thẻ thanh toán nội địa gồm thẻ ATM, Visa và Mastercard và cho phép thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán của TPBank, Visa, Mastercard.

Nguồn tiền nạp vào tài khoản rất dễ dàng và đa dạng, có thể từ tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng, nạp tiền mặt qua bất kỳ ai có tài khoản QuickPay và còn có thể nạp sẵn thẻ ATM, thẻ tín dụng để làm nguồn thanh toán.

Mã QR mà TPBank QuickPay tạo ra cho người dùng tương thích với mã QR của các ngân hàng lớn hiện đang dùng, đồng thời cũng tương thích với chuẩn Visa, MasterCard QR nên sẽ cho phép cả thanh toán nội địa lẫn chấp nhận thẻ Visa/Master của các ngân hàng trên khắp thế giới sử dụng chuẩn này.

Với TPBank QuickPay, người mua thanh toán rất dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần vài thao tác với những món tiền lớn cho đến các nhu cầu tiêu vặt. Người bán hàng, từ các cửa hàng lớn cho đến hàng rong trên vỉa hè, người giao hàng, lái xe… cũng có thể sử dụng ứng dụng này trong thanh toán. Người dùng cũng có thể chuyển tiền cho nhau, không chỉ trong ngân hàng mà liên ngân hàng cũng hết sức dễ dàng, nhanh chóng chỉ sau từ 5 – 10 giây.

TPBank QuickPay chạy được trên hầu hết các điện thoại, máy tính bảng hệ điều hành Android, iOS có camera, không đòi hỏi dòng máy cao cấp hay đặc thù, cũng không cần các thiết bị chuyên dụng nên chi phí triển khai rất thấp. Khi sử dụng, người dùng mở ứng dụng, hướng máy ảnh trên điện thoại vào mã QR sau đó quét vân tay hoặc nhập số PIN là hoàn tất giao dịch. Với cách sử dụng đơn giản như vậy thì bất kỳ ai, dù già hay trẻ, rành hay không rành công nghệ, đều có thể sử dụng được, và tính ứng dụng trong đời sống hàng ngày sẽ rất rộng rãi, đa dạng.

TPBank QuickPay rất bảo mật khi yêu cầu nhập mã vân tay hoặc mã PIN khi đăng nhập.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank kì vọng “với ứng dụng này, giờ đây đi chợ, đi uống cafe, ngồi quán vỉa hè hay đi mua hàng ở các trung tâm thương mại lớn,... chỉ cần có chiếc điện thoại cài sẵn TPBank QuickPay là đủ, không cần túi, ví lỉnh kỉnh nữa, không cần tiền mặt, cũng không cần đổi tiền lẻ nữa.”

Việc sử dụng ứng dụng này cũng rất an toàn, do tài khoản được mở là tài khoản ngân hàng, không cần xuất trình thẻ nên không sợ lộ thông tin, khách hàng tự thao tác trên điện thoại của mình, không có ai can thiệp, tự nhập số PIN hoặc vân tay nên hoàn toàn chủ động trong giao dịch.

Với khả năng dễ dàng tiếp cận các loại hình cửa hàng, trong thời gian tới, TPBank sẽ kết hợp với các tổ chức Thẻ Visa, MasterCard và các đối tác chiến lược để phát triển hàng chục ngàn điểm chấp nhận thanh toán để mở rộng mạng lưới thanh toán cho người dùng.

Với việc ra mắt ứng dụng mới này, TPBank cho thấy những nỗ lực để thấu hiểu khách hàng nhiều hơn, cung cấp những dịch vụ tiện lợi, an toàn cũng như góp phần khẳng định định hướng ngân hàng số trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Hà An