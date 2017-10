Sau cuộc nhậu chung, do nghi ngờ đồng nghiệp sàm sỡ vợ mình dẫn đến cự cãi, nghi phạm đã dùng búa đánh vào đầu người này dẫn đến tử vong.

Ngày 5/10, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tính (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang, trú TP.HCM) để điều tra về hành vi dùng búa đánh một đồng nghiệp dẫn tới tử vong. Nạn nhân là ông Trần Văn Mỹ (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp).

Theo điều tra ban đầu, Tính và ông Mỹ làm chung ở một công trình xây dựng tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Khoảng 17h45 ngày 29.9, Tính, ông Mỹ và nhóm công nhân gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lợi (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là vợ Tính), Trần Văn Nguyện (SN 1980, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Tống Viết Dũng (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp) và một người tên là “Mười Càng” (chưa rõ lai lịch) tổ chức nhậu rượu tại công trình sau khi bán sắt phế liệu được 120.000 đồng.

Đến 20h30 cùng ngày, cả nhóm nhậu hết 3 lít rượu thì nghỉ. Vợ chồng Tính lên lầu 1 ngủ thì bên dưới mọi người chuẩn bị ra về. Lúc này, mọi người nghe tiếng cự cãi của vợ chồng Tính nên ông Mỹ đã đi lên giàn giáo nhằm can ngăn.

Một lúc sau, ông Mỹ quay xuống và có vết máu trên đầu. Anh Dũng hỏi vì sao ông Mỹ bị đánh thì Tính từ trên bước xuống đuổi đánh ông Mỹ. Mọi người can ngăn, anh Dũng lấy xe máy đưa ông Mỹ tới trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú B để cấp cứu. Ông Mỹ được khâu vết thương và cho về nhà để theo dõi. Khi đưa ông Mỹ về tới nhà, sợ gia đình lo lắng nên anh Dũng đã nói dối là ông Mỹ bị té.

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng trước đó. Ảnh: C.T

Tuy nhiên, trưa ngày 1/10, ông Mỹ tử vong tại nhà. Do nghi ngờ về cái chết của ông nên gia đình đã tới công an trình báo. Công an vào cuộc điều tra, xác định ông Mỹ tử vong do do chấn thương sọ não. Công an nhận định đây là 1 vụ án mạng nên đã tiến hành điều tra làm rõ, đồng thời xác định Tính là nghi can.

Đến ngày 2/10, Tính gọi điện cho chủ thầu hay tin ông Mỹ tử vong. Chiều cùng ngày, Tính tới công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Tính khai, do nghi ngờ ông Mỹ sàm sỡ vợ mình nên đã cự cãi và dùng búa đánh vào đầu ông. Công an đã tiến hành thu hồi tang vật là chiếc búa. Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

