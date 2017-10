Ngày 5/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Quốc vương Saudi Arabia Salman cùng với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Quốc vương Saudi Arabia Salman (phải) tại sân bay Vnukovo ở thủ đô Moskva, Nga ngày 4/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu mở màn cuộc hội đàm với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, Quốc vương Salman cho rằng cần phải duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Ông cũng nhấn mạnh cần tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria, nhằm duy trì sự thống nhất của nước này.

Theo ông Salman, cộng đồng quốc tế cần phải tăng cường nỗ lực chống lại chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và các nguồn tiền cung cấp cho chúng. Nhận thấy đây là mối đe dọa to lớn đối với an ninh của tất cả các nước và dân tộc, Quốc vương Salman kêu gọi thành lập Trung tâm chống khủng bố quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ) và cam kết cung cấp 110 triệu USD cho trung tâm này. Saudi Arabia cũng đã thành lập Liên minh quân sự Hồi giáo nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Tại cuộc hội đàm, Quốc vương Salman bày tỏ mong muốn cùng với Tổng thống Putin tiếp tục phối hợp bình ổn hóa thị trường dầu mỏ thế giới. Ông cũng mong muốn được chứng kiến một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô đặt tại Đông Jerusalem. Quốc vương Salman cũng kêu gọi Iran cần "chấm dứt ngay việc can thiệp vào Trung Đông". Ông nhấn mạnh an ninh và ổn định tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông là điều kiện cấp thiết để đạt được ổn định và an ninh tại Yemen.

Đề cập đến quan hệ với Nga, Quốc vương Salman cho rằng hai nước có tiềm năng to lớn để mở rộng và đa dạng hóa hợp tác kinh tế, cũng như tạo dựng cơ sở kinh tế - thương mại và đầu tư. Hai bên tập trung tăng cường quan hệ vì hòa bình và an ninh cũng như nhằm phát triển kinh tế thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của một Quốc vương Saudi Arabia trong lịch sử quan hệ hai nước, đồng thời nhấn mạnh sự kiện "bước ngoặt" này sẽ thúc đẩy quan hệ song phương. Ông Putin cũng đã nhận lời mời của Quốc vương Salman tới thăm Saudi Arabia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Quốc vương Saudi Arabia, hai bên cũng đã ký kết nhiều hợp đồng quốc phòng, năng lượng, và các lĩnh vực khác trị giá nhiều tỷ USD.

Saudi Arabia và Nga đều phụ thuộc lớn vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và việc giá dầu thế giới sụt giảm mạnh từ năm 2014 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế hai nước. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô nhằm đẩy giá dầu lên. Tuy là đối tác trên thị trường dầu mỏ, Moskva và Riyadh lại là hai bên đối lập trên mặt trận ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột tại Syria. Nga ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong khi Saudi Arabia ủng hộ phe đối lập. Hai nước cũng có quan điểm khác nhau trong vấn đề Yemen.

TTXVN/Báo Tin Tức