Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 'có thể nhận thấy' cái kết của 'Vương quốc Hồi giáo' của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau sự sụp đổ của Raqqa, miền Bắc Syria.

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn sau khi giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa từ IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "có thể nhận thấy" cái kết của "Vương quốc Hồi giáo" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau sự sụp đổ của Raqqa, miền Bắc Syria, nơi từng là thành trì của IS, và giai đoạn chuyển giao có thể sớm bắt đầu nhằm thiết lập các điều kiện cho nền hòa bình lâu dài ở quốc gia Trung Đông này.

Trong một tuyên bố, ông Trump khẳng định: "Với việc giải phóng Raqqa, thủ phủ của IS, và phần lớn vùng lãnh thổ rộng lớn của tổ chức này, cái kết của Vương quốc Hồi giáo của IS là có thể nhận thấy. Chúng ta sẽ sớm bắt đầu tiến vào một giai đoạn mới mà tại đó, chúng ta sẽ hậu thuẫn các lực lượng an ninh địa phương... để những phần tử khủng bố không thể trở lại đe dọa nền an ninh chung của chúng ta."

Trước đó, ngày 20/10, Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chính thức tuyên bố chiến thắng IS ở thành phố Raqqa, miền Bắc Syria.

Tuyên bố trên được SDF đưa ra tại cuộc họp báo ở ngay tại Raqqa./.

