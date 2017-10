Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến thắng của nhóm vũ trang 'Các lực lượng dân chủ Syria' (SDF) được Mỹ hậu thuẫn tại thành phố Raqqa, cho thấy IS sắp bị tiêu diệt hoàn toàn.

Thành phố Raqqa, thủ phủ tự xưng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 6/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc thành phố Raqqa sạch bóng IS đánh dấu một "bước đột phá quan trọng" trong cuộc chiến toàn cầu chống tổ chức khủng bố nguy hiểm này.

Ông nêu rõ: "Với việc giải phóng Raqqa và phần lớn vùng lãnh thổ rộng lớn mà IS từng kiểm soát, có thể nhận thấy sự kết thúc của cái gọi là 'Vương quốc Hồi giáo' (caliphate) của IS đang cận kề".

Với diễn biến mới nhất trên, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng chiến dịch chống IS sẽ sớm chuyển sang giai đoạn mới, trong đó Washington sẽ "hỗ trợ các lực lượng an ninh sở tại, nỗ lực giảm thiểu tình trạng bạo lực trên khắp Syria, cũng như thúc đẩy những điều kiện để đảm bảo một nền hòa bình lâu dài, qua đó ngăn chặn các phần tử khủng bố một lần nữa quay lại đe dọa nền an ninh chung".

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ và các đồng minh sẽ ủng hộ các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt bạo lực, cho phép người tị nạn hồi hương an toàn, và thúc đẩy một giải pháp chính trị tại Syria.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra 4 ngày sau khi SDF chính thức tuyên bố giải phóng thành phố Raqqa, đánh dấu chương mới nhất trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

Theo SDF, lực lượng này sẽ bàn giao quyền kiểm soát Raqqa cho một hội đồng dân sự và một lực lượng cảnh sát được thành lập dưới sự bảo trợ của SDF và liên quân quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu hỗ trợ.

SDF cũng cam kết bảo vệ các đường biên giới của tỉnh Raqqa trước mọi đe dọa từ bên ngoài, đồng thời khẳng định tương lai của của tỉnh Raqqa sẽ được người dân nơi đây quyết định.

Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Asssad nhiều lần khẳng định nhà nước Syria sẽ khôi phục quyền kiểm soát trên toàn bộ đất nước vốn bị chia rẽ trong 6 năm xung đột.

Raqqa một thời là "thành trì" của IS và được tổ chức khủng bố này coi là "thủ đô" từ năm 2014. Việc đánh bại IS tại Raqqa được xem dấu mốc lớn trong nỗ lực xóa sổ cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng của IS tại Syria và Iraq. Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đặt trụ sở tại London (Anh), chiến dịch giành lại Raqqa bắt đầu từ tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.000 người, trong khi số người mất tích còn cao hơn./.

TTXVN