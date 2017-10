Thời gian qua tình trạng vi phạm pháp luật tại các quán karaoke, vũ trường, quán bar tại TPHCM có chiều hướng gia tăng.

Một số nơi, vì lợi nhuận đã kinh doanh biến tướng, làm phát sinh các tệ nạn xã hội, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đã ký kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP.

Kế hoạch đặt yêu cầu ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm xảy ra ở các quán karaoke, vũ trường, quán bar như sự biến tướng của ma túy, mại dâm hoặc lợi dụng các cơ sở này làm nơi ăn chơi sa đọa, sử dụng ma túy, môi giới mua, bán dâm. Thời gian thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra sẽ kéo dài từ nay đến ngày 28/2/2018.

K.Phong