Vòng 22 V-League 2017 đã diễn ra vô cùng kịch tính và đầy bất ngờ khi những đội bóng đang ở top trên như Quảng Nam FC hay FLC Thanh Hóa đều không có được chiến thắng, qua đó đã tạo điều kiện cho ĐKVĐ Hà Nội FC trở lại ngôi đầu.

Tại trận đấu sớm nhất vào chiều thứ 6, trên sân Vinh, chủ nhà SLNA đang có phong độ cao với những chiến thắng liên tiếp đã bất ngờ bị Hải Phòng FC đánh bại. Đội bóng đất Cảng là đội mở tỉ số trước, nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn lại với tỉ số 2-1.

Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã giúp họ có hai bàn thắng của Stevens và Đình Bảo để kết thúc trận đấu với tỉ số 3-2. Qua đó tiếp tục giúp họ nuôi hy vọng bám đuổi top có huy chương.

Quảng Nam FC tụt xuống thứ hai sau trận hòa trước HAGL.

Những lượt trận chiều qua cũng diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn, đó là cuộc rượt đuổi tỉ số trên sân 19/8 giữa Sanna Khánh Hòa với SHB Đà Nẵng, hay việc đội đầu bảng Quảng Nam FC không thể giành chiến thắng được trước đội đang có phong độ bết bát là HAGL.

Trên sân Tam Kỳ, trong một buổi chiều có hơn 15.000 khán giả kéo đến sân để cổ vũ cho đội nhà, đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể giành được chiến thắng trước HAGL để qua đó tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng sau vòng đấu 22.

Đội bóng phố Núi là đội vươn lên dẫn trước do công của Đức Lương sau sai lầm của Văn Cường, nhưng chỉ đúng 2 phút sau đó, “thần tài” Hà Minh Tuấn đã giúp Quảng Nam FC giật lại một điểm trước HAGL.

Ở các trận đấu còn lại chiều qua, Sanna Khánh Hòa BVN đã vượt qua SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-2. Trên sân Thống Nhất, chủ nhà CLB TP. HCM bị B.Bình Dương cầm hòa 1-1.

Với việc Quảng Nam FC không có được chiến thắng trước HAGL, FLC Thanh Hóa sẽ chính thức quay trở lại ngôi đầu nếu vượt qua Than Quảng Ninh ở trận đấu chiều nay, nhưng đây là điều không hề dễ dàng cho đội bóng xứ Thanh.

Mọi việc chỉ thuận lợi cho đoàn quân HLV Petrovic trong khoảng 30 phút đầu tiên khi Văn Thắng mở tỉ số. Nhưng sai lầm đáng tráng của Thanh Thắng ở phút cuối hiệp 1 và Van Bakel đầu hiệp 2 đã khiến FLC Thanh Hóa đánh mất chiến thắng.

Lần lượt Dyachenko, Hải Huy và cú đúp của Patiyo đã giúp Than Quảng Ninh lội ngược dòng trong 90 phút. Những nỗ lực của FLC Thanh Hóa chỉ giúp họ có thêm hai bàn gỡ ở phút bù giờ để rút ngắn xuống còn 4-3.

Thất bại tai hại trên sân Cẩm Phả, FLC Thanh Hóa không chỉ mất ngôi đầu, mà họ còn bị Hà Nội đánh bật khỏi vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Nguy hiểm hơn là việc đội bóng xứ Thanh đang bị các đội phía sau như Khánh Hòa, Hải Phòng hay Than Quảng Ninh áp sát ngay phía sau.

Quảng Nam FC và Thanh Hóa sẩy chân là cơ hội không thể tốt hơn để Hà Nội FC trở lại ngôi đầu sau một thời gian dài bị mất. Điều đó càng có cơ sở khi đối thủ của các nhà ĐKVĐ là đội đang xếp áp chót XSKT. Cần Thơ.

Thực tế, trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy không nằm ngoài dự đoán, học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã dễ dàng đánh bại đội khách với 4 bàn không gỡ với cú đúp của Văn Dũng và hai bàn còn lại do công Văn Hậu cùng Oseni. Chiến thắng này đã chính thức đưa Hà Nội FC trở lại ngôi đầu sau những nỗ lực bám đuổi.

Hà Nội FC trở lại ngôi đầu.

Trận đấu còn lại trên sân Tân An giữa Long An và Sài Gòn FC cũng đã chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số vô cùng hấp dẫn, kịch tính. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 3-3.

Như vậy sau vòng 22, Hà Nội FC đã trở lại ngôi đầu khi có cùng được điểm số với Quảng Nam FC nhưng do hơn về hiệu số. Trong khi đó, với trận thua trước Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa đã rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Bám đuổi đội bóng xứ Thanh ở phía sau lần lượt là Sanna Khánh Hòa BVN và Than Quảng Ninh.

Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 21:00 22/10/2017