Là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng nhờ sự nỗ lực, mưu trí các thành viên Ban chuyên án đã nhanh chóng tìm ra được hung thủ để đưa ra 'ánh sáng'.

“Sau một tuần xảy ra vụ án, chúng tôi xác định nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn gia đình. Thế nhưng để xác định nghi can và thu thập những bằng chứng, các thành viên Ban chuyên án thức trắng đêm. Mục đích là để đúng người, đúng tội, giải tỏa bức xúc dư luận bởi hành vi tàn độc của đối tượng gây án, chúng tôi không bỏ qua một chi tiết nào. Hơn 10 ngày đêm, lực lượng công an thao thức những tình tiết và kèm theo câu hỏi để có đáp án cuối cùng”, một thành viên Ban chuyên án vụ đốt xe, giết người ở Hậu Giang tâm sự.

Vụ án chấn động dư luận

Ngày 19-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hậu Giang đã bàn giao vụ Giết người và Huỷ hoại tài sản liên quan đến vụ phóng hoả đốt xe tại Hậu Giang cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thụ lý.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm giữ hình sự: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cả cùng ngụ Bến Tre) để điều tra về hành vi Giết người, Hủy hoại tài sản. Theo Công an tỉnh Hậu Giang đây là vụ án nghiêm trọng nhất từ trước đến nay bởi đối tượng ra tay hết sức tàn độc.

Sáng 5-10, nhiều cán bộ bộ chiến sỹ các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành A có mặt Quốc lộ 61C (đoạn xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A) để khám nghiệm hiện trường. Chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS: 52P – 0778 quay đầu về hướng TP.Cần Thơ cháy rụi.

Hiện trường vụ việc

Theo trình báo của công an địa phương, khoảng 23 giờ, ngày 4-10, người dân địa phương phát hiện chiếc xe bốc cháy nên báo với chính quyền địa phương. Ba nạn nhân được đưa bệnh viện cấp cứu là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kiên Bình, gọi tắt là Công ty Kiên Bình, trụ sở huyện Bình Chánh, TP.HCM), bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, trợ lý ông Ri kiêm Phó giám đốc công ty) và tài xế Cai Văn Chung.

Cả ba nạn nhân chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị. Ông Ri vết bỏng quá nặng đến hơn 71%. Tài xế xác định bị bỏng 15%, bà Chiến bị bỏng và bị vết đâm thấu bụng được các bác sỹ kịp thời cứu chữa nên thoát chết.

Quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy, xe ô tô 7 chỗ cháy trơ khung, cảnh sát phát hiện có vết máu nghi, các nạn nhân bị tấn công và phóng hỏa đốt xe. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an đã trực tiếp xuống Hậu Giang hỗ trợ Công an tỉnh và truy bắt thủ phạm theo các dấu vết nóng.

Khai thác nhanh tài xế Chung, tối hôm xảy ra vụ án, Chung điều khiển xe trên chở ông Ri, bà Chiến từ TP.HCM xuống Kiên Giang bàn việc mở rộng nhà máy. Khi đến địa điểm trên, một số đối tượng bịt mặt chạy xe gắn máy chặn đầu xe. Chung quay đầu xe lại nhưng bị bọn chúng khống chế.

Sau đó, chúng tưới xăng đốt nạn nhân và đâm bà Chiến để cướp tài sản. Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang xác lập chuyên án. Trinh sát túc trực 24/24 ở bệnh viện thu thập tin tức tức từ bà Chiến. Thời gian này, ông Ri vẫn hôn mê sâu còn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bốn ngày điều trị, bà Chiến hồi phục khẳng định, túi xách đựng tiền bà không bị cướp. Ngày 11-10, ông Ri tử vong do vết thương quá nặng.

Những “chi tiết” lần ra hung thủ

Cái chết của ông Ri như mồi lửa thúc giục các thành viên Ban chuyên án nhanh chóng bắt hung thủ. Sau khi nghiên cứu kỹ hiện trường vụ án, trinh sát phát hiện nhiều điều mâu thuẫn. Các đối tượng ta tay hết sức tàn độc như: dùng bình xịt hơi cay, khống chế tài xế, đổ xăng lên người, đốt xe,... nhưng không thực hiện được hành vi cướp tài sản lại nhanh chóng rút lui.

Tài xế Chung không bị nhốt trong xe, vết bỏng trên tay và lưng nên gây nghi ngờ cho trinh sát. Theo lời khai của bà Chiến, nạn nhân bị đổ xăng trên người lại bị đối tượng cầm dao đâm vào người như cố sát. Ban chuyên án nhận định, đối tượng dựng hiện trường như một vụ cướp để đánh lạc hướng cơ quan công an. Ban chuyên án loại bỏ khả năng, vụ án cướp tài sản để điều tra vụ mâu thuẫn cá nhân ra tay sát hại. Mối quan hệ giữa ông Ri, bà Chiến cùng tài xế Chung vẫn là câu hỏi lớn mà Ban chuyên án đặt ra.

Đối tượng Trần Kiểu Trang

Ngoài ra, một tổ trinh sát được phân công ghi nhận quá trình ông Ri điều trị và việc tang lễ. Khi phát hiện bất thường, trinh sát báo ngay cho Ban chuyên án. Theo trinh sát, từ lúc ông Ri nằm bệnh và cho đến lúc tử vong, con gái của ông là Trần Kiểu Trang có biểu hiện khả nghi. Lúc thăm bệnh, Trang hỏi qua loa bệnh tình của cha với bác sỹ trực sau đó ra ngoài gọi điện. Và khi tổ chức tang lễ, Trang thường xuyên bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Ông Ri có vợ và 4 người con. Hoàn cảnh gia đình khá giả. Các đứa con của ông đều có gia đình riêng.

Làm việc với bà Chiến, nạn nhân khai nhận, bản thân có một đời chồng. Do không hợp tính tình, Chiến ly dị chồng để nuôi đứa con hơn 22 tuổi. Năm 2007, Công ty Kiên Bình được thành lập với ngành nghề sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm,... Chiến xin vào làm việc. Với tính cần cù, cố gắng trong công việc, Chiến được ông Ri cân nhắc nhận làm “con nuôi”. Từ nhân viên bình thường, Chiến được đề bạt làm kế toán trưởng, phó giám đốc và trợ lý giám đốc.

Theo trình bày của Chiến, bề ngoài vẫn tôn trọng ông Ri. Hai người thường gọi nhau “bố, con”. Thế nhưng, Trang nhiều lần nhắn tin, gọi điện nặng lời Chiến. Trang cho rằng, Chiến âm mưu chiếm đoạt tài sản của ông Ri. Mâu thuẫn giữa Chiến và Trang, ông Ri và Trang lên tột đỉnh. Có lần, Trang tìm đến công ty nặng lời với Chiến đã bị ông Ri đuổi ra khỏi cửa.

Bản hợp đồng “man rợ”

Mọi nghi vấn Ban chuyên án tập trung vào Trần Kiều Trang. Sau khi thu thập được chứng cứ quan trọng, chiều 16-10, Trang hẹn gặp với 3 đối tượng tại quán cà phê đã bị trinh sát bắt khẩn cấp. Qua lời khai ban đầu đã xác định, Trang là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Cho rằng, Chiến âm mưu chiếm đoạt tài sản của cha mình, Trang quyết dạy cho Chiến bài học. Trong những lần mua bán tôm khô với The, Trang chút hết tâm sự cho bạn hàng và nhờ dằn mặt Chiến sẽ trả chi phí. The gọi điện cho người quen là Toàn nhờ tay “giang hồ số má” ra tay êm đẹp sẽ có hậu tạ. Toàn thuê Huy và Lộc là hai đối tượng vừa mãn hạn tù và có số má giới xã hội đen. Nghe qua trình bày của Toàn, cả 5 đối tượng lên TP.HCM gặp Trang nhận hơn 200 triệu đồng.

Nghe qua kế hoạch của Trang, các đối tượng trên đề nghị tiếp cận tài xế. Tài xế chịu hỗ trợ thì kế hoạch sẽ hoàn thành. Trang tìm đến Chung nhờ giúp đỡ. Sau vài lời năn nỉ, ỉ ôi, Chung đồng ý giúp Trang gọi điện thông báo cho các đối tượng hành trình. Trang hứa sẽ giải quyết mọi êm đẹp để dằn mặt đối phương.

Các đối tượng đã bàn bạc tạo dựng hiện trường của một vụ cướp tài sản nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Việc tổ chức thực hiện, phân công vai trò, vị trí của từng người như thế nào, Trang giao hết cho The, Toàn thực hiện.

Các đối tượng tham gia trong vụ án

Được Chung nhắn tin cho lịch trình của ông Ri, bà Chiến đi Kiên Giang, The và Toàn đi trước, đeo bám theo chiếc xe 7 chỗ do Chung điều khiển. Trong quá trình di chuyển, Chung sẽ nhắn tin cho The, Toàn biết vị trí. Toàn và The chỉ đạo Huy, Lộc đi xe máy từ Bến Tre bám theo về hướng Cần Thơ, khi tới địa bàn tình Hậu Giang thì ra tay.

Huy chở Lộc tới gần điểm gây án có The và Toàn chờ sẵn. Khi xe ô tô chạy đến địa điểm trên, Huy chở Lộc chạy lên phía trước, áp sát ôtô yêu cầu tài xế dừng xe. Tài xế Chung đã “diễn” như bị cướp tấn công, tìm cách quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay khi quay đầu xe được, xe của The, Toàn và Huy áp sát, buộc Chung dừng xe.

Huy lao tới mở cửa xe, buộc tài xế ra khỏi xe, còn Lộc mở cửa sau, dùng dao đâm liên tiếp vào phần bụng và đùi bà Chiến. Trong lúc đâm bà Chiến, mọi việc diễn ra quá nhanh, các đối tượng không kịp lấy đi túi xách có chứa tiền, tài sản của bà Chiến để tạo hiện trường giả về một vụ cướp theo kế hoạch.

Khi Huy đổ xăng vào xe vô tình dính vào người Chung rồi châm lửa đốt khiến hai nạn nhân trong xe bị phỏng nặng, còn Chung bị phỏng nhẹ hơn. Gây án xong, Lộc lấy xe máy bỏ chạy, Huy ngồi phía sau. Chạy khỏi hiện trường một đoạn đường ngắn, cả hai bị té xe, sau đó Huy thay Lộc lái xe về Bến Tre lẩn trốn đến khi bị bắt.

Phát hiện công an đang truy lùm ráo riết, The gọi điện cho Trang đòi tiền thêm để cho Lộc và Huy bỏ trốn nhưng bị công an phát hiện. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Chiều 18-10, đại tá Phan Văn Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nói: “Ngay từ khi nhận được tin báo đến công tác khám nghiệm hiện trường, Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên chủ động báo cáo với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an để phối hợp điều tra.

Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Cục cảnh sát hình sự, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự,… để truy bắt các đối tượng. Do vụ án liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa phương khác nhau nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang thống nhất bàn giao vụ án trên cho Cục cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ. Để động viên cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án, UBND tỉnh thưởng nóng 50 triệu đồng”.

Thiện Thảo