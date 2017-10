Cơ quan chức năng xác định một công ty tổ chức sự kiện gần Hà Nội đã sử dụng đèn chiếu công suất lớn chiếu lên bầu trời, gây ảnh hưởng đến sự an toàn của các chuyến bay.

Cảng vụ Hàng không Nội Bài (Hà Nội) vừa thông tin, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguồn chiếu sáng cường độ cao, ánh sáng màu xanh chiếu vào buồng lái của một số chuyến bay đang trong quá trình máy bay hạ cánh, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn các chuyến bay hàng không.

Cụ thể, từ 18h-20h45’ ngày 17/10, phát hiện nguồn chiếu sáng cường độ cao, ánh sáng màu xanh chiếu vào buồng lái của một số máy bay đang trong quá trình hạ cánh, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn các chuyến bay hàng không.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định khi Công ty tổ chức sự kiện quốc tế Xuân Hưng tổ chức hoạt động hỗ trợ thương mại tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội đã sử dụng đèn chiếu công suất lớn chiếu lên bầu trời.

Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ và đề xuất hình thức xử lý.

Hải Ngọc