Để có tiền tiêu xài, đôi tình nhân ở Trà Vinh dùng dao giết bà ngoại kế, cướp bông tai đem bán.

Liên quan vụ người phụ nữ bị sát hại ở Trà Vinh, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, sáng 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Tài (16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người và Cướp tài sản”. (Ảnh: CAND)

Trước đó, ngày 30/9, người dân phát hiện bà Trần Thị Sở Vân (59 tuổi) chết tại nhà với 37 nhát dao trên người. Đôi bông tai của nạn nhân bị hung thủ cướp mất. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Zing).

Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, Tài và Nhi quen nhau gần 2 năm nay. Khoảng 10 ngày trước, Tài về nhà ngoại ở xã Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang) chơi. Sau đó Tài rủ Nhi cùng về. Khi về, Nhi rủ Tài sang nhà ngoại chơi (bà Vân là ngoại sau của Nhi). Tại đây, sau khi xài hết tiền, cả hai nghĩ đến việc giết bà Vân để cướp tài sản. (Ảnh: CAND)

Rạng sáng ngày 29/9, Nhi đến nhà người cậu của mình lấy con dao đưa cho Tài. Đến nhà bà Vân, Nhi ở ngoài để cho Tài đi vào. Nghe tiếng động, bà Vân ra xem, vừa mở cửa thì bị Tài đâm nhiều nhát vào người, làm bà Vân chết ngay tại chỗ. Trong ảnh: Cơ quan điều tra phân tích kết quả khám nghiệm vụ án. (Ảnh: CAND)

Tài giật lấy đôi bông tai của nạn nhân, sau đó cùng người tình đem bán với số tiền 860.000 đồng rồi cả hai bắt xe lên Bình Phước lẩn trốn. Con dao được Tài ném xuống ống cống gần nhà của bà Vân. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CAND)

Sáng hôm sau, người dân phát hiện nạn nhân tử vong tại nhà. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định hung thủ là người quen biết với nạn nhân. Trong ảnh: Cơ quan điều tra phân tích kết quả khám nghiệm vụ án. (Ảnh: CAND)

Lần theo manh mối, cảnh sát phát hiện 10 hôm trước Nhi cùng người yêu 16 tuổi về nhà bà chơi. Khi cả hai đang lang thang ở thị xã Phước Long (Bình Phước) thì bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Tài và Nhi thừa nhận có liên quan trực tiếp đến vụ án. Tài là hung thủ đâm chết bà Vân để cướp tài sản. Cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với Nhi để làm rõ vai trò đồng phạm. (Ảnh: VTC News)./.