Hàng loạt tình tiết bất ngờ liên quan đến vụ con gái thuê giang hồ đốt ôtô khiến cha ruột là giám đốc một công ty chế biến thức ăn thuỷ sản tử vong dần được hé lộ.

Liên quan đến vụ con gái thuê giang hồ phóng hoả đốt xe ôtô đang chở cha ruột là giám đốc một công ty tử vong gây rúng động dư luận, diễn biến mới, do vụ án có liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa phương khác nhau nên Công an Hậu Giang sẽ bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ con gái thuê giang hồ đốt xe ôtô đang chở cha ruột

Hiện công an đang tạm giữ hình sự các nghi phạm: Trần Kiều Trang (41 tuổi, ngụ TPHCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng quê Bến Tre).

Đây là các nghi can đã gây ra vụ đốt ôtô 7 chỗ trên Quốc lộ 61C đoạn qua huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang khiến ông Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TP HCM) - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình tử vong. Ngoài ra, cũng khiến bà Võ Thị Chiến (42 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình bị thương nặng.

Các nghi phạm trong vụ án gây rúng động dư luận

Đến thời điểm này, qua lời khai của các nghi phạm, vụ án đã được dần làm rõ.

Theo đó, Trang hành nghề buôn bán tôm khô ở TP HCM. Nghi phạm này không hài lòng vì cha ruột của mình là ông Ri có tình cảm với bà Chiến và đang chuyển giao quyền quản lý tài sản cũng như điều hành hoạt động công ty cho người phụ nữ này.

Đặc biệt, Trang cho rằng bà Chiến là con nuôi của ông Ri nhưng có mối quan hệ trên mức bình thường với ông này. Nhiều lần bà Trang tỏ thái độ không đồng tình nhưng không làm được gì nên Trang nuôi ý định thuê giang hồ “xử” bà Chiến.

Trang tiếp cận với tài xế Chung và được người này nhận làm tay trong để thực hiện phi vụ. Sau đó, Trang thuê nhóm của The “xử” bà Chiến theo kịch bản cướp tài sản nhưng không để bị pháp luật truy cứu.

Do mâu thuẫn trong gia đình nên Trang đã thuê giang hồ gây ra vụ án khiến cha ruột tử vong

Ngày 4/10, Chung báo cho Trang biết lộ trình của bà Chiến từ TP.HCM đi Kiên Giang. Sau đó, Trang gọi điện báo cho The và Toàn biết và yêu cầu bám theo xe chở bà Chiến.

Trên đường đi, The và Toàn gọi điện cho Huy và Lộc từ Bến Tre qua Hậu Giang chờ để phối hợp ra tay hành động.

Khi ôtô chở bà Chiến và ông Ri đến địa phận Hậu Giang, nhóm giang hồ chạy xe máy vượt lên chặn đầu. Chung “diễn” tìm cách quay đầu xe lại nhưng không khoá các cửa. Khi ôtô dừng lại, Huy dễ dàng mở cửa “uy hiếp” buộc Chung xuống xe. Lúc này, Lộc mở cửa sau dùng hung khí đâm bà Chiến trọng thương.

Cả nhóm chưa kịp cướp túi tiền như kế hoạch dàn cảnh ban đầu thì Huy đã tạt xăng, châm lửa đốt. Ôtô bốc cháy dữ dội khiến ông Ri bị bỏng nặng và tử vong sau đó. Còn bà Chiến đang điều trị tại TP.HCM. Riêng Chung bị xăng văng trúng nên bỏng nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi vụ án xảy ra, công an Hậu Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác minh, điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Công an đã tập trung tìm ra những manh mối mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh, quan hệ cá nhân của ông Ri, bà Chiến nhưng cuối cùng xác định tài xế Chung có nhiều nghi vấn.

Công an phát hiện, Chung nhiều lần liên hệ với một nhóm giang hồ cộm cán ở Bến Tre, trong đó có The và Toàn. Đặc biệt, các đối tượng gây án ra tay tàn độc với ông Ri và bà Chiến, còn Chung thì "tha", chỉ bị bỏng nhẹ ở tay, chân đã khiến công an nghi vấn.

Quá trình điều tra, Chung thừa nhận đã cấu kết với con gái của ông Ri là Trang để thực hiện kế hoạch “dằn mặt” bà Chiến.

Sở dĩ Chung lái xe chạy thẳng xuống Cần Thơ rồi rẽ vào QL 61C, thay vì vừa thả dốc cầu Mỹ Thuận thì rẽ vào QL80, là do đoạn đường Cần Thơ –Hậu Giang rất vắng người dễ “xử” bà Chiến.

Lời khai ban đầu, Trang nói không biết cha mình có trong ôtô và nhóm giang hồ đã xử “quá tay".

Ngoài ra, các nghi can khai thực hiện vụ “dằn mặt” nói trên với giá 300 triệu đồng. Riêng Huy nói với Lộc được trả từ 80 - 100 triệu đồng sau khi phi vụ thành công.

Hoài Thanh