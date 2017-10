Nam thanh niên hung hăng lao vào đấm đá, dùng gậy hành hung người đi đường vì cho rằng bị nhìn đểu.

Nguyễn Đăng Khôi hùng hổ đấm, đá người đàn ông đi đường chảy máu mồm chỉ vì cho rằng mình bị nhìn đểu. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 18.10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đăng Khôi (SN 1984, ở Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khôi là đối tượng tấn công một người đi đường ở phố Tô Hiệu, tối 20.9. Hành vi của Khôi được người dân ghi lại rồi chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao.

Theo nội dung đoạn clip, nam thanh niên trẻ tuổi mặc quần short (sau này xác định là Khôi) xảy ra tranh cãi với một người đàn ông. Sau đó, Khôi lao vào đấm, đá người đàn ông lớn tuổi hơn mình.

Thậm chí Khôi còn dùng gậy hành hung người đàn ông mà anh ta cho rằng đã “quay lại nhìn đểu mình”. Mặc dù bị đánh đau nhưng bị hại chỉ cố gắng tìm cách né, không tấn công lại.

Bị Khôi (vòng tròn đỏ) đánh chảy máu mồm nhưng người đàn ông vẫn không đánh trả mà gọi công an tới xử lý. (Ảnh cắt từ clip)

Hình cảnh clip cho thấy, sau khi bị Khôi tấn công, người đàn ông đã bị chảy máu miệng. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, chỉ vì cái nhìn "đểu" mà nam thanh niên hung hăng đánh đập dã man người đi đường vì vậy cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm.

Tiếp nhận thông tin về vụ xô xát, ngay trong tối 20.9, Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) đã tới hiện trường khống chế Khôi, đưa về trụ sở và lập hồ sơ chuyển công an quận xử lý.

Một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết, bị hại trong vụ việc này là cán bộ đang công tác tại một cơ quan báo chí thuộc ngành công an.

Xuân Lực