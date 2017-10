Đầu tuần tới, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, khiến nhiệt độ giảm rất sâu từ 6-8 độ.

Hôm nay 14/10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, các tỉnh miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời có nắng. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ban ngày vẫn duy trì từ 28-3 độ C, ban đêm còn 23-15 độ C.

Riêng tại Sa Pa, Lào Cai, nhiệt độ ban ngày phổ biến còn 19 độ, ban đêm lạnh 16 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, trưa chiều có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Miền Bắc chuyển lạnh do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới (Ảnh minh họa)

Đến đêm 15, ngày 16/10, sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm đáng kể, có khả năng trời chuyển lạnh diện rộng, nhiều khu vực vùng núi chuyển rét.

Rạng sáng ngày 16/10, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội cao nhất là 22 độ C, ban đêm lạnh 19 độ. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Tại Sa Pa, ngày 16/10 có thể lạnh 15 độ ban ngày, ban đêm còn 12-13 độ C. TP Lạng Sơn ban ngày se lạnh 19 độ, đêm giảm còn 17 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 66-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Hà Anh