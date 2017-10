Trong tuần này, không khí lạnh liên tục tràn về gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết sẽ chuyển se lạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Đông, hôm qua ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đã có mưa to.

Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Phủ Lý (Hà Nam) 209mm, Tp.Thanh Hóa 235mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 236mm, Tp.Vinh 258mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 277mm,…

Ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh. Nên trong ngày hôm nay 11/10, Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc vẫn tiếp cục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh kèm sấm sét.

Thời tiết Hà Nội se lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Do có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày mai không quá 29 độ, ban đêm giảm còn 25-26 độ C.

Tại những nơi vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang vào sáng ngày 12/10, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 22 độ, trời chuyển lạnh. Khu vực núi cao như Sapa, Mẫu Sơn, Pha Đin, nhiệt độ giảm xuống dưới 17 độ, trời chuyển rét.

Đến ngày 15/10, miền Bắc khả năng có thêm đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hơn. Nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ giảm đáng kể, trời chuyển lạnh diện rộng, nhiều khu vực vùng núi chuyển rét. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 12/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, riêng Hòa Bình, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu vực Nam đồng bằng ngày có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng phía Bắc ngày có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam 31 - 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Hà Anh