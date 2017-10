Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 1 giờ, ngày 13/10, vị trí tâm bão Khanun vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ, ngày 14/10, vị trí tâm bão vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí và đường đi của bão

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14 đến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ, ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km.

Ngày 13/10, không khí lạnh yếu đã tràn xuống miền Bắc và tác động các tỉnh biên giới phía Bắc. Tại Sa Pa, Lào Cai, nhiệt độ ban ngày khoảng 19 độ C, ban đêm lạnh 16 độ C.

Từ đêm 15, ngày 16/10, sẽ có đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta. Ngay tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày có thể giảm đột ngột 6-8 độ C về mức 24-26 độ C, ban đêm còn 19 độ C. Tại Sa Pa, ngày 16/10, ban ngày có thể lạnh 15 độ C, ban đêm còn 12-13 độ C. Thành phố Lạng Sơn ban ngày se lạnh 19 độ C, đêm giảm còn 17 độ C.

Ảnh mây vệ tinh về cơn bão

Từ nay đến trước khi đón không khí lạnh, thời tiết hầu khắp miền Bắc ít biến động, duy trì ngày nắng, đêm không mưa. Tại Hà Nội, cao nhất ban ngày ở mức 31-32 độ C, ban đêm 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 13/10 mưa ngớt hẳn, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, trưa chiều có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 27-30 độ C, Nam Bộ ở mức 31-33 độ C.

Về tình hình lũ, ngày 13/10 mực nước trên các sông ở cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang xuống dần. Tuy nhiên nguy cơ sạt lở đất và sụt lún vẫn có khả năng xảy ra tại các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa (Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân). Tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục diễn ra ở Thanh Hoá, Nình Bình (đặc biệt tại các huyện Nho Quan, Gia Viễn).

Lý Thanh Hương - TTXVN