Tin tức nổi bật trong 24h qua gồm: Triều cường vượt báo động tại Sài Gòn; Giảm phí qua trạm BOT Biên Hoà; Cảnh báo mưa lớn tại miền Trung; Cứu nạn 15 thuyền viên;

Triều cường vượt mức báo động tại Sài Gòn

Triều cường tối 8/10 tại Sài Gòn. (Ảnh: Tiền Phong)

Tối 8/10, hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM chìm trong biển nước. Giao thông ùn tắc, hàng loạt phương tiện chết máy trên đường ngập nước. Theo đó, từ đầu giờ chiều, nước trên sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao do ảnh hưởng của triều cường. Đến khoảng 18h30, triều cường bắt đầu đạt đỉnh 1,64m, nước bắt đầu dồn vào hệ thống cống thoát nước rồi trào lên đường.

Trước đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo, trong chiều tối 8/10 và ngày 9/10, triều cường trên sông Sài Gòn ở các trạm Phú An và Nhà Bè đều vượt mức báo động 3. Triều cường đạt đỉnh trên báo động 3, trong khi dự kiến khu vực TP.HCM sẽ có mưa vừa, mưa to khiến các tuyến đường trũng thấp có nguy cơ ngập nặng.

Đáng chú ý, trong khi hàng loạt tuyến đường ngập sâu do triều cường thì đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) cho đặt siêu máy bơm chống ngập, mặt đường khô ráo không có một giọt nước. Theo tìm hiểu, máy bơm thông minh đặt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh được thiết kế có van ngăn triều một chiều liên kết với máy bơm.

Giảm phí qua trạm BOT Biên Hoà

BOT tuyến tránh Biên Hòa đặt tại xã Trung Hòa (Trảng Bom).

Báo điện tử Infonet có đăng tải thông tin: Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận giảm giá 20% so với giá vé ban đầu, đồng thời miễn giảm cho các chủ phương tiện ở khu vực xung quanh khu vực trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa.

Cùng với đó, UBND huyện Trảng Bom và tỉnh Đồng Nai gửi các bên liên quan danh sách 317 chủ ô tô được miễn 100% giá vé nằm trong 4 xã lân cận khu vực trạm thu phí tại huyện Trảng Bom gồm: xã Trung Hòa, Tây Hòa, Hưng Thịnh, Đông Thịnh.

Trạm thu phí BOT Biên Hòa bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2014 với giá từ 35.000-180.000 đồng, tùy từng loại xe. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 10 năm. Tuy nhiên, do đặt trên quốc lộ 1 ở khu vực xã Trung Hòa (Trảng Bom, Đồng Nai), nơi có mật độ dân cư đông và cách xa tuyến tránh TP Biên Hòa nhiều cây số nên người dân bức xúc.

Cảnh báo mưa lớn miền Trung, miền Bắc đón không khí lạnh

Hà Nội sẽ đón đợt rét đầu tiên trong năm.

Như tin đã đưa, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông diễn biến phức tạp, đổi hướng liên tục với tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Theo TT DB KTTV TƯ, khoảng chiều và đêm nay (9/10), áp thấp nhiệt đới sẽ tiến sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của áp thấp, từ trưa 9/10, các vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Do mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng xảy ra từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Cũng do ảnh hưởng của mưa to, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Những ngày đầu tuần tới, miền Bắc tiếp tục có mưa. Sang ngày 11/10, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh. Tiếp đó, một đợt không khí lạnh bổ sung diễn ra ngày 13/10 sẽ làm nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu. Cơ quan khí tượng cho hay, đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Cứu nạn kịp thời 15 thuyền viên, 3.800 tấn hàng

Tàu Phương Nam 68 gặp nạn tại vùng biển Hải Phòng. (Ảnh: Lao động)

TTXVN dẫn thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 8/10, Trung tâm nhận được thông tin tàu Phương Nam 68 trên hành trình từ Philippines về Hải Phòng, khi đến vị trí cách Hải Phòng 45 hải lý thì bị nước tràn vào buồng máy.

Thủy thủ đoàn đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng nước tràn vào ngày càng nhiều, tàu có nguy cơ bị chìm. Ngay sau đó, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Theo báo Kinh tế & Đô thị, ngay khi nhận được tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn các thuyền viên chuẩn bị phao cứu sinh, cách khắc phục nước tràn vào, đồng thời điều tàu SAR 411 và báo cho các phương tiện gần đó đến ứng cứu. Các thuyền viên sau đó đã được cứu nạn an toàn.

Hoàng Nam