Chị Ngoan đang chở cháu ruột đi học thì bất ngờ bị dòng nước lũ xô ngã. Một số người dân kịp thời cứu cháu bé còn chị Ngoan và xe máy bị nước cuốn trôi. Đến chiều cùng ngày, thi thể người phụ nữ này mới được tìm thấy.

Chiều 10-10, thông tin từ chính quyền xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết, thi thể chị Lê Thị Ngoan đã được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 200m.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30’ sáng cùng ngày chị Lê Thị Ngoan (SN 1995) trú xóm 9, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai khi chở cháu ruột 6 tuổi đi học qua đoạn nước chảy xiết đã bị cuốn trôi. Cháu bé may mắn được cứu thoát, còn chị Ngoan cùng chiếc xe máy bị mất tích.

Người thân đang tổ chức lễ mai táng cho chị Ngoan

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, PCCC và nhân dân địa phương tích cực tìm kiếm. Do trời mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến chiều cùng ngày, thi thể chị Ngoan mới được tìm thấy cách nơi bị nạn 200 mét.

Được biết chị Ngoan lấy chồng người Trung Quốc, có con được 5 tháng tuổi. Người phụ nữ này vừa về thăm mẹ được 5 ngày thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Hiện gia đình đang tổ chức lễ mai táng cho chị Ngoan.

Hiện tại, theo thống kê, trên địa bàn Nghệ An đã có 7 người chết và mất tích do mưa lũ. Các nạn nha bị nạn bao gồm: Lang Đức Duy (SN 2013) trú bản Pật, xã Châu Tiến, Quỳ Hợp. Chị Lê Thị Ngoan (SN 1995) trú xóm 9, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai và ông Nguyễn Trung Hải (SN 1966) trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Mưa lớn khiến địa bàn huyện Quỳ Hợp bị chia rẽ một số nơi

Chị Hồ Thị Sáu (SN 1993) trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu tràn; em Ngũ Văn Quyền, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, cùng nhóm bạn ra đồng bắt chuột thì không may bị nước lũ cuốn trôi. Người dân cứu vớt nhưng cháu đã tử vong. Cháu Lê Thị Huyền (SN 2015) trú ở xã Lý Thành, huyện Yên Thành, bị trượt chân rơi xuống cống và tử vong.

Cũng trong ngày, do mưa diện rộng vẫn đang tiếp diễn nên nguy cơ sạt lở, lũ quyét đang đe doa khu vực miền Tây Nghệ An.

Trịnh Nguyễn - C. Đức