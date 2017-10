Những diễn biến mới nhất của vụ việc nữ nhà báo Kim Wall bị nhà sáng chế tàu ngầm sát hại và vứt xác đã được cảnh sát Đan Mạch công bố hôm 7-10.

Reuters đưa tin, phần thi thể gồm đầu và chân của nữ nhà báo Kim đã được đội lặn cảnh sát Copenhagen, Đan Mạch phát hiện ra hôm 6-10.

Telegraph dẫn lời thanh tra Jens Moller Jensen cho biết các phần thi thể được tìm thấy trong những túi nhỏ cùng với quần áo và vật dụng của nạn nhân.

Chân dung Kim Wall và con tàu ngầm cô đã đặt chân lên lần cuối. Ảnh: Daily Star

Kim Wall, 30 tuổi, là một nhà báo tự do người Thụy Điển. Cô từng có thời gian cộng tác với The Guardian và New York Times.

Những người thân của cô cho biết đã không nhìn thấy Kim kể từ hôm 10-8, sau khi cô lên chiếc tàu ngầm UC3 Nautilus để phỏng vấn nhà phát minh người Đan Mạch Peter Madsen.

Sau đó khoảng một ngày, chiếc tàu bị chìm. Lực lượng cảnh sát đã trục vớt được chiếc tàu và cứu sống Madsen, song chiếc tàu trống không, không có phóng viên Wall trong đó.

Nữ nhà báo và nghi phạm sát hại cô Madsen. Ảnh: Business Insider

Chiếc tàu ngầm sau khi được trục vớt. Ảnh: Getty

Đến 18-8, cảnh sát Đan Mạch đã triển khai các nguồn lực nhằm tìm kiếm cô Wall.

4 ngày sau đó, hôm 22-8, thi thể của Wall, với phần đầu và tay chân đã bị cắt, được tìm thấy ở Vịnh Koge, cách thủ đô Copenhagen 50 km về phía Nam.

Nhà sáng chế tàu ngầm nổi tiếng Đan Mạch Madsen đã bị bắt với cáo buộc sát hại nữ nhà báo Kim Wall và phân xác để phi tang. Nhưng người này phủ nhận mọi cáo buộc trên.

Madsen khai rằng nhà báo Kim bị chết vì một tai nạn trên tàu và ông ta chỉ thả xác nữ nhà báo gần khu vực Vinh Koge.

Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, nghi phạm Madsen có thể lĩnh án chung thân nếu bị kết tội.

Lam Ninh