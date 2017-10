Cơ quan công an đã làm việc nhiều lần với đối tượng chặt rừng thông đặc dụng. Hiện đang tiến hành giám định thiệt hại để có căn cứ xử lý.

Ngày 8-10, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã xác định được đối tượng chặt hạ khu rừng thông đặc dụng tại tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, TP Huế (Báo Người Lao Động đã phan3anh1).

Theo ông Long, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã làm việc nhiều lần với đối tượng này và thu giữ một số tang vật như: gỗ, cành thông để làm rõ vụ việc. Hiện Công an TP Huế đang giám định thiệt hại để có căn cứ xử lý hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính người này.

Khu vực rừng thông bị chặt hạ

Trả lời câu hỏi về việc xử lý lãnh đạo UBND phường An Tây vì để xảy ra phá rừng ở địa bàn mình quản lý nhưng chậm phát hiện, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế, khẳng định Công an TP Huế đang điều tra, làm rõ. Sau khi có kết luận điều tra, UBND TP Huế sẽ căn cứ xử lý.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, cuối tháng 8, đoàn kiểm tra liên ngành TP Huế kiểm tra việc quản lý rừng và sử dụng đất lâm nghiệp tại phường An Tây và phát hiện một khu rừng thông rộng gần 3.000 m2 bị đốn hạ. 254 cây qua nhiều giai đoạn khác nhau bị chặt hạ, trong đó có 170 gốc dấu vết còn khá mới nhưng tại hiện trường chỉ còn ít lá, cành cây thông. Đây là khu rừng thông đặc dụng được trồng từ năm 1986-1989, có đường kính từ 20-25 cm và do UBND phường An Tây quản lý.

Khu vực rừng thông này nằm ven TP Huế, xung quanh có nhiều mồ mả và trục đường đông người qua lại, nhiều nhà dân và chùa chiền. Việc chặt hạ, vận chuyển gỗ khai thác từ khu rừng thông này, theo người dân là khá công khai vào ban ngày nhưng hơn 10 ngày sau, chính quyền địa phương mới hay biết khi có đoàn liên ngành đi kiểm tra.

Q.Nhật