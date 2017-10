Bitcoin đang thu hút được sự quan tâm ngày càng lớn của giới đầu tư trong bối cảnh chính trị toàn cầu bất ổn.

Trong báo cáo "Kinh tế Vĩ mô Việt Nam" qúy 3/2017 do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách công bố, viện này đã nhắc tới một số yếu tố công nghệ đang nổi lên trong thời gian gần đây như tiền điện tử bitcoin và các giải pháp đặt xe công nghệ như Uber.

Giá bitcoin tăng mạnh mẽ

Theo Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, các đồng tiền điện tử (crypto currencies) như bitcoin đang thu hút được sự quan tâm ngày càng lớn của giới đầu tư trong bối cảnh chính trị toàn cầu bất ổn, công nghệ blockchain ngày một phát triển và được chấp nhận rộng rãi. Giá bitcoin trong quý 3 tiếp tục xu hướng gia tăng mạnh mẽ kể từ đầu năm với mức đỉnh vào đầu tháng 9 đạt 4.950,7 USD/bitcoin, gấp đôi so với đầu quý 3 và gấp 5,5 lần so với thời điểm đầu năm 2017.

Mặc dù vậy, đồng tiền này đã trải qua một vài đợt rung lắc mạnh trong quý do sự sụt giảm về lượng cầu, xuất phát từ những lo ngại về tình trạng "bong bóng" của đồng tiền này và khi Trung Quốc thông báo siết chặt quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử. Tới cuối quý 3, giá bitcoin được ghi nhận ở mức 4.353 USD/bitcoin.

Mỗi đồng bitcoin hiện đang có giá 5.185 USD.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục đà giảm giá từ đầu năm. Chỉ số danh nghĩa do Cục Dữ trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tính toán chạm mức đáy 116,95 vào ngày 8/9 - mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm, lần lượt giảm 3,77% và 8,78% so với cuối qúy 2 và so với cuối năm ngoái. Sự mất giá của đồng USD bắt nguồn từ sự sụt giảm niềm tin của nhà đầu tư, do những rắc rối của chính quyền tổng thống Trump và hoài nghi về khả năng các chính sách của ông được thông qua.

Thêm vào đó, tình hình căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên cũng là một nhân tố gây lo ngại. Tuy nhiên, chỉ số USD được cải thiện mạnh trong nửa sau tháng 9, khi Fed để ngỏ khả năng sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay và Trump công bố kế hoạch cải tổ thuế lớn nhất kể từ năm 1986. Tính tới hết quý, chỉ số USD danh nghĩa đạt 119,5 tăng nhẹ 2,17% so với mức đáy vào đầu tháng 9, nhưng vẫn giảm 2,06% so với đầu quý 3 và giảm 7,34% so với đầu năm 2017.

Giá vàng có xu hướng biến động ngược chiều với giá đồng USD trong quý. Giá vàng tăng mạnh trong quý 3, đạt mức đỉnh là 1.348,9 USD/oz vào đầu tháng 9, tăng 11,2% so với đầu tháng 7, phần lớn là do nhu cầu tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên bán đảo Triều Tiên và nhu cầu tiêu vụ vàng tăng ở Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với đó là quyết định giãn tiến độ tăng lãi suất của Fed và những khó khăn của chính quyền tổng thống Trump. Giá vàng chịu sức ép giảm khi đồng USD mạnh lên trong nửa cuối tháng 9.

Lợi ích nhóm kiềm hãm công nghệ 4.0

Lợi ích nhóm đang kiềm hãm sự phát triển của các giải pháp thời công nghệ 4.0.

Đáng lưu ý, theo Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, diễn biến kinh tế quý 3 tiếp tục bộc lộ những vấn đề về cấu trúc dài hạn của nền kinh tế. Thứ nhất, cấu trúc thể chế kinh tế chưa đủ vững vàng trong tiến trình hội nhập kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tiến trình cải cách thể chế kinh tế chậm, chưa kích thích được sự sáng tạo đổi mới sâu rộng. Vì thiếu động lực sáng tạo, giải pháp tăng trưởng thường chú trọng vào yếu tố ngắn hạn, đôi khi đi kèm với mệnh lệnh hành chính, nhằm đạt được mục tiêu tạm thời.

Xa hơn, vì sự sáng tạo bao giờ cũng đi kèm với sự phá hủy công nghệ và những cấu trúc liên quan, lực cản từ sự chống đối của nhóm lợi ích có nguy cơ bị thiệt thòi rất cao. Ví dụ điển hình là sức ép gia tăng từ các hãng taxi truyền thống đối với nền tảng công nghệ mới như Uber, Grab hiện nay.

Việc các chính quyền địa phương ứng xử mang tính ngắn cản đối với sự phát triển của các công nghệ mới, một mặt cho thấy họ có tầm nhìn chính sách hạn hẹp, mặt khác cho thấy họ có tầm nhìn chính sách hạn hẹp, mặt khác cho thấy khả năng bị chi phối bởi các nhóm lợi ích trong cấu trúc kinh tế cũ. Điều này phát đi những tín hiệu bất lợi cho sự du nhập công nghệ mới.

Ngọc Phạm