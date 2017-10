Ngày 18/10, mực nước sông Đồng Nai đang lên nhanh, xấp xỉ mức báo động III, dự báo mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở mức cấp độ 2.

Thủy điện xả lũ, mực nước sông Đồng Nai lên mức báo động III. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch.

Theo đó, mực nước đo được sáng 18/10 tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai là 1,94m, dưới mức báo động III 0,06m. Dự báo, ngày 19 – 20/10 mực nước tại trạm Biên Hòa sẽ chạm mức báo động III (2m).

Trong khi đó, ngày 18/10 lưu lượng nước thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về hồ thủy điện Trị An lớn, đạt 1.670m3/s. Với lượng nước về lớn, trong khi hồ Trị An đã đạt cao trình tích nước 61,75m/62m do đó đơn vị vận hành hồ chứa đã buộc phải xả tràn với lưu lượng lớn.

Sáng nay Công ty thủy điện Trị An tiếp tục xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 825m3/s, cộng với lượng nước chạy máy 876ms/s.

Với lưu lượng nước qua tua bin và xả lũ trên, cùng với triều cường đang lên nhanh, theo cảnh báo một số vùng hạ du sông Đồng Nai như Tp. Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt, người dân cần chủ động đối phó để tránh thiệt hại./.

Sỹ Tuyên/TTXVN