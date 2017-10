Công ty Thủy điện Tuyên Quang sẽ thực hiện mở một cửa xả đáy để xả điều chỉnh nhằm giữ mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang không vượt quá cao trình 120,5m theo quy định, đảm bảo an toàn hồ chứa.

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Mưa lớn trên địa bàn Tuyên Quang những ngày qua khiến lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang tăng nhanh. Đến 8 giờ ngày 12/10, mực nước tại thượng lưu hồ thủy điện Tuyên Quang là 120m; mực nước hạ lưu là 49,93m, lưu lượng nước vào hồ là 998m3/giây, lưu lượng nước ra khỏi hồ là 571m3/giây.

Đến 14 giờ ngày 12/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang sẽ thực hiện mở một cửa xả đáy để xả điều chỉnh nhằm giữ mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang không vượt quá cao trình 120,5m theo quy định, đảm bảo an toàn hồ chứa. Dự kiến lưu lượng nước xả qua máy, qua tràn khoảng 1230m3/giây; mực nước hạ lưu lớn nhất sau công trình khoảng 52,54m.

Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện thông báo rộng rãi cho nhân dân đang kinh doanh nuôi cá lồng, làm nghề khai thác thuỷ sản phía thượng và hạ lưu hồ thủy điện Tuyên Quang biết, chủ động phòng tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Chủ động phòng, chống lụt bão, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai công tác ứng phó với mưa lũ. Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối; triển khai các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy nước và có nguy cơ mất an toàn; đồng thời, chuẩn bị lực lượng hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, các bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Tỉnh Tuyên Quang yêu cầu UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để sẵn sàng đối phó và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Quang Cường (TTXVN)