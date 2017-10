Hơn 200 người chết, 300 người bị thương trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Mogadishu từ khi phong trào Hồi giáo nổi dậy năm 2007.

Số thương vong tăng mạnh hôm nay 15-10 khi lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều thi thể trong các xe bị cháy và dưới các tòa nhà sụp đổ trong 2 vụ đánh bom hôm qua.

Thương vong dự kiến còn tăng khi các gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân giữa các đống đổ nát và trong các bệnh viện.

Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và kêu gọi hiến máu cùng góp quỹ giúp đỡ nạn nhân.

Thủ tướng Somalia Hassan Ali Khayre ngày 15-10 chỉ định một ủy ban 16 thành viên, gồm các bộ trưởng, lãnh đạo dân sự và lãnh đạo tôn giáo, để sắp xếp quốc tang cho nạn nhân và trợ giúp người bị thương.

Theo The New York Times, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Somalia Abdirizak Omar Mohamed cho biết qua điện thoại từ Bệnh viện Erdogan, nơi nhiều người chết và bị thương được đưa tới: "Ít nhất 237 người đã chết. Có những người bị thương chết tại các bệnh viện khác".

Nhiều thi thể tiếp tục được tìm thấy ngày 15-10-2017 tại hiện trường vụ đánh bom kép ở Mogadishu, Somalia. Ảnh: AP

Bệnh viện Erdogan, một trong 6 bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân, cho biết ít nhất 127 người được điều trị ở đây.

Thượng nghị sĩ Abshir Ahmed, Phó Chủ tịch Thượng viện Somalia viết trên trang Facebook của mình rằng Giám đốc Mohamed Yusuf của Bệnh viện Madina cho biết 218 thi thể đã được đưa đến bệnh viện này. Theo Ahmed, ít nhất 130 thi thể đã bị cháy không thể nhận dạng.

Bộ Ngoại giao Qatar ra tuyên bố cho biết Đại sứ quán nước này tại Mogadishu bị thiệt hại nặng, một số nhân viên ngoại giao bị thương.

Phái bộ Mỹ tại Somalia lên án các vụ đánh bom là "những cuộc tấn công hèn nhát" và khẳng định "phục hồi cam kết của Mỹ hỗ trợ các đối tác Somalia và Liên minh Châu Phi chống khủng bố".

Vụ đánh bom kép xảy ra 2 ngày sau khi Tư lệnh Bộ Chỉ huy Châu Phi của Mỹ ở Mogadishu gặp Tổng thống Somalia và sau khi Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh quân đội Somalia từ chức vì những lý do không được tiết lộ.

Quân đội Mỹ trong năm nay đã tăng cường không kích bằng máy bay không người lái vào al Shabab, nhóm liên kết al Qaeda, gần đây đã mở rộng tấn công các căn cứ quân sự ở miền Nam và khu vực trung tâm Somalia.

GIA HY