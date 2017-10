Chiều 6/10, các thuê bao mạng di động Viettel nhận được tin nhắn thông báo từngày 15/10 sẽ bị thu phí kích hoạt ứng dụng iMessage và FaceTime trên các thiếtbị của Apple. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào?.

Người dùng ngỡ ngàng vì tin nhắn của Viettel (ảnh: FB Thu Trangg)

iMessage và FaceTime là hai ứng dụng được người dùng iPhone rất yêu thích. iMessage là ứng dụng gửi tin nhắn, còn FaceTime là ứng dụng thoại video. Cả hai ứng dụng này đều sử dụng kết nối Internet để gửi và nhận dữ liệu thông qua máy chủ của Apple thay vì qua tổng đài nhà mạng. Vì thế người dùng có thể nhắn tin và gọi điện thoải mái mà không phải trả phí cho nhà mạng.

Tuy nhiên, để sử dụng được iMessage và FaceTime, người dùng cần phải kích hoạt dịch vụ này. Chẳng hạn đối với tính năng iMessage, người dùng cần truy cập vào Cài đặt > Tin nhắn> bật iMessage. Khi đó, ứng dụng sẽ đưa ra một thông báo “Your carrier may charge for SMS messages used to activate iMessage” (Nhà mạng của bạn có thể thu phí SMS để kích hoạt iMessage). Nhưng dòng thông báo này chẳng mấy ai để ý đến nội dung của nó.

Cửa sổ thông báo nhà mạng có thể thu phí tin nhắn kích hoạt ứng dụng

Nếu người dùng bấm OK, ứng dụng sẽ gửi một tin nhắn đến máy chủ của Apple. Tin nhắn này được tính là tin nhắn cho thuê bao quốc tế và người dùng sẽ bị trừ tiền. Tuy nhiên, từ trước đến nay Viettel đã chi trả tiền phí này cho các thuê bao nên mọi người “nghiễm nhiên” hiểu rằng việc bấm nút màu xanh để kích hoạt ứng dụng “chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới”!

Có lẽ giờ đây thuê bao Viettel đã đạt đến một số lượng rất khủng nên nhà mạng này không thể “bao” chi phí kích hoạt iMessage và FaceTime cho các thuê bao nữa. Viettel đã quyết định từ 15/10 sẽ thu phí kích hoạt mỗi dịch vụ là 2.500 đồng. Như vậy thuê bao Viettel sẽ phải trả 5.000 đồng cho hai dịch vụ. Viettel giải thích rằng đây là cước phí gửi tin nhắn quốc tế đến đầu số của Apple tại nước Anh.

Thực ra, người dùng chỉ mất phí cho lần đầu tiên kích hoạt dịch vụ, hoặc họ thay đổi SIM điện thoại. Thuê bao sẽ không mất phí khi bật, tắt máy hoặc mất kết nối Internet. Những người sử dụng iPad khi kích hoạt bằng tài khoản iCloud thì cũng không mất phí dịch vụ, do việc kích hoạt được thực hiện bằng email.

Theo thông tin từ một số người dùng đăng tải trên Facebook thì nhà mạng MobiFone từ lâu đã tính phí dịch vụ cho mỗi lần kích hoạt iMessage và FaceTime, tuy nhiên họ làm “âm thầm” nền ít thuê bao để ý đến điều này.

Như vậy, có thể thấy việc thuê bao phải chịu phí kích hoạt dịch vụ là điều đương nhiên. Chỉ tiếc là Viettel đưa ra thông báo hơi đột ngột và không có lời giải thích rõ ràng khiến các thuê bao của nhà mạng này “ngã ngửa” chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Đăng Khoa