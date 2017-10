Theo báo chí Singapore, mục đích của chuyến đi này của nhà lãnh đạo Singapore là nhằm xây dựng quan hệ đối tác 'vững chắc' hơn với Mỹ.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu chuyến thăm Mỹ trong thời gian sáu ngày.

Theo báo chí Singapore, mục đích của chuyến đi này của nhà lãnh đạo Singapore là nhằm xây dựng quan hệ đối tác “vững chắc” hơn với Mỹ.

Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 23/10. Ngoài ra, Thủ tướng Singapore sẽ có các buổi làm việc riêng với Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Cố vấn An ninh Quốc gia McMaster và Giám đốc Hội đồng Kinh kế Quốc gia Mỹ Gary Cohn. Dự kiến, một hợp đồng mua máy bay Boeing sẽ được ký kết trong dịp này.

Singapore là một đối tác chủ chốt của Mỹ về kinh tế và an ninh tại châu Á. Hoạt động thương mại và đầu tư của Singapore tạo ra 250.000 việc làm tại Mỹ, trong khi thương mại song phương với Mỹ tương đương 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore. Singapore là đối tác châu Á duy nhất đóng góp về nhân sự và phương tiện quân sự cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Singapore sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2018. Năm 2018 cũng được coi là một năm bản lề trong các cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC)./.

