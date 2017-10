Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ngày 12-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hủy các cuộc làm việc tại Hải Phòng để về Ninh Bình thị sát đập tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, Ninh Bình và chỉ đạo ứng phó với ngập lụt, bảo vệ an toàn đê điều.

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lượng nước dâng cao khiến nhiều khu vực bị ngập. Năm nay, mực nước sông dâng cao đến mức 5,53m, cao nhất trong hơn 30 năm qua (vượt đỉnh năm 1985 là 5,23m). Tối 11-10, tỉnh đã tiến hành di dân, xử lý các điểm sạt lở. Nếu mực nước sông lên thêm 10cm thì sẽ xả lũ.

Tại đập tràn Lạc Khoái, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Bình báo cáo về công tác chống lũ, phương án ứng phó với tình huống có thể xảy ra. Đánh giá cao việc tỉnh khẩn trương tiến hành di dân, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần bảo đảm an toàn tối đa cho người dân.

Sau khi đi thị sát, Thủ tướng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh tại nhà vận hành đập tràn Lạc Khoái. Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh trong việc hạn chế thiệt hại, chỉ đạo di dân, chủ động phương án phân lũ, theo dõi sát tình hình, có căn cứ khoa học chưa phá đê xả lũ khi mực nước đã dâng trên 5,5m. Đến nay, phương án này được xem là sáng suốt, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Trước nguy cơ mưa lớn vẫn còn khi áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão, cùng với gió mùa Đông Bắc tràn về, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, trực ban 24/24 giờ, thành lập ban chỉ huy ngay tại đập tràn, tổng kiểm tra, gia cố hệ thống đê điều - hiện đã no nước, có nguy cơ thẩm thấu. “Đây là điều rất quan trọng khi mà nước dâng 5-10cm nữa là rất nguy hiểm”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh tinh thần cương quyết di dân khỏi vùng nguy hiểm, tiến hành cưỡng chế di dời khi cần thiết.

Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 12-10, tại khu vực xóm Khanh, xã Phú Cường huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiệm trọng làm 18 người thiệt mạng. Nhận được thông tin, ngay trong ngày 12-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến hiện trường chỉ đạo việc tìm nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở đất.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cùng các phương tiện máy móc đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Hiện các cấp, các ngành, các lực lượng đang tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để giải quyết sự cố. Do hiện trường vụ sạt lở rất phức tạp, đất đá còn có khả năng sạt lở tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo các biện pháp an toàn cho lực lượng cứu nạn.

Ngày 12-10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các quyết định hỗ trợ 2 tỷ đồng tới các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo đó, Hòa Bình được hỗ trợ 1 tỷ đồng; các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 200 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức triển khai kịp thời, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích (5 triệu đồng/người), có người bị thương nặng phải nằm viện (3 triệu đồng/người), các gia đình có nhà cửa bị sập đổ, trôi, hư hỏng hoàn toàn (ưu tiên các hộ gia đình chính sách) do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Nhằm giúp đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vượt qua khó khăn, ngày 12-10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp bước đầu 900 triệu đồng và 106 thùng hàng gia đình, 10 thùng viên khử khuẩn nước Aquatabs, 60 tấm bạt cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất tại 5 tỉnh là: Thanh Hóa, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình và Nghệ An.

LÂM NGUYÊN - NGUYỄN QUỐC

