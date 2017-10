Thủ tướng lưu ý các lực lượng không để sơ suất nhỏ nào về an ninh, an toàn có thể xảy ra. Lực lượng công an, quân đội triển khai phương án chủ động, rộng khắp, quyết liệt để tội phạm không thể có điều kiện phá hoại, dù bất cứ hành vi nào, thủ đoạn tinh vi nào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng nay, tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (6-11/11).

Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế APEC 2017, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, từ năm 2016 đến nay, Tiểu ban đã khẩn trương, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 4 tiểu ban, Ban Thư ký Quốc gia tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện APEC 2017, chu đáo, kỹ lưỡng, tỷ mỉ, trọng thị về nội dung, bảo đảm bám sát lộ trình, chương trình, kịch bản và chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia. Đến nay, tất cả các hội nghị của Năm APEC 2017 diễn ra trên 8 địa phương trong cả nước đều được bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, dù là nhỏ nhất.

“Chỉ còn 13 ngày nữa, Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Trọng trách bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện đặc biệt quan trọng, cuối cùng của Năm APEC 2017, Tiểu ban An ninh và Y tế đang tích cực, nỗ lực, khẩn trương triển khai những công tác trọng tâm, trọng điểm”, ông Bùi Văn Nam cho biết

Tiểu ban tiếp tục triển khai phương án bố trí, phân công lực lượng bảo vệ các mục tiêu, trong đó phối hợp chặt chẽ lực lượng quân đội bảo vệ các sân bay quốc tế, đặc biệt là sân bay quốc tế Đà Nẵng, các mục tiêu trọng điểm, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, rà soát bom, mìn, khống chế điểm cao, chế áp di động, xử lý vật thể bay không người lái.

“Cho đến hiện nay, chúng tôi hoàn toàn yên tâm báo cáo với đồng chí Thủ tướng, đồng chí Phó Thủ tướng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, cùng toàn thể các bộ, ban, ngành và nhân dân cả nước, công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra”, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế khẳng định.

Biểu dương nỗ lực của các lực lượng công an, quân đội, cấp ủy, chính quyền TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và các địa phương đã tổ chức thành công các sự kiện hội nghị bộ trưởng, hội nghị SOM an toàn, thành công, Thủ tướng nêu rõ: “Đặc biệt, ngày hôm nay lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với quân đội tổ chức tốt buổi ra quân bảo đảm các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC với quyết tâm cao”.

Thủ tướng lưu ý, nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng đặc biệt về công tác an ninh, an toàn, không để sơ suất nhỏ nào về an ninh, an toàn có thể xảy ra. Lực lượng công an, quân đội triển khai phương án chủ động, rộng khắp, quyết liệt để tội phạm không thể có điều kiện phá hoại, dù bất cứ hành vi nào, thủ đoạn tinh vi nào.

Cấp ủy, chính quyền TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các địa phương liên quan phát động nhân dân, huy động hệ thống chính trị để làm tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân, kịp thời xử lý mọi biểu hiện của kẻ xấu phá hoại.

Tiểu ban An ninh - Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, TP. Đà Nẵng và các địa phương rà soát lại các phương án, tăng cường chủ động phối hợp để xử lý mọi tình huống trong điều kiện tình huống phức tạp có thể xảy ra.

“Mọi lực lượng tham gia bảo vệ an toàn sự kiện này là một vinh dự, trách nhiệm nặng nề. Vì vậy, các đơn vị có chức năng cần làm hết sức mình, cố gắng đảm bảo an toàn và sức khỏe trong quá trình thực thi nhiệm vụ trong Tuần lễ Cấp cao APEC”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Trình diễn khí công. Ảnh VGG/Quang Hiếu

Diễn tập giải cứu con tin. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Trình diễn khí công. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Đức Tuân