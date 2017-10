Sáng 21/10, tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (tháng 10/1967-10/2017) do Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức.

Đánh giá cao việc Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức sự kiện này cũng như phối hợp xây dựng Khu di tích Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu (Quảng Nam), Thủ tướng cho rằng qua đó, “chúng ta ôn lại truyền thống oai hùng của dân tộc, của Đặc khu ủy Quảng Đà 50 năm, một thời kỳ oanh liệt, góp phần vào thắng lợi cuộc kháng chiến của dân tộc”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đặc khu Quảng Đà

Chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm thời kháng chiến, những hình ảnh hết sức sâu đậm, những tấm gương lao động kiên cường, tinh thần cách mạng quả cảm của nhiều đồng chí như đồng chí Hồ Nghinh, Phạm Đức Nam..., của quân và dân Quảng Nam-Đà Nẵng, Thủ tướng cho rằng, qua lễ kỷ niệm, những thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh xương máu cho Tổ quốc; đồng thời rút ra những bài học sâu sắc để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và Quốc hội, cách đây tròn 20 năm, vào năm 2007, Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách thành 2 tỉnh, thành. Dẫn bài thơ của một đồng chí viết hồi chia tách tỉnh: “Tôi với anh tuy hai mà một/Đã bao đời khắc cốt ghi tâm”, Thủ tướng cho rằng tuy chia tách nhưng “lòng chúng ta không chia”. Thời gian gần đây, hai địa phương đã phối hợp công tác cùng phát triển, cùng xử lý những vấn đề đặt ra, cùng sử dụng hạ tầng chung… Đó là truyền thống đáng quý đối với Quảng Nam - Đà Nẵng và cũng rất đáng quý trong hiện tại khi đoàn kết là sức mạnh để phát triển.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì”, Thủ tướng nhấn mạnh trong những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều biện pháp phát triển kinh tế-xã hội. Riêng năm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm Chính phủ hoàn thành toàn diện, vượt mức 13 chỉ tiêu mà Trung ương, Quốc hội giao.

Tuy nhiên, nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng chiến khu xưa… còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, theo Thủ tướng, trách nhiệm của những người lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp là cần thực hiện tốt hơn công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, phát huy thành quả cách mạng mà các thế hệ trước đã hy sinh xương máu giành được, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, “đói nghèo phải giảm tối đa, dân chủ phải tốt hơn nữa, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải làm mạnh mẽ hơn nữa”.

“Làm được điều đó chính là niềm mong mỏi của các cô, các chú, các anh, các chị, mà cũng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân”, Thủ tướng phát biểu./.

Tâm Anh