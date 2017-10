Sáng nay tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chỉ đạo hết sức quan trọng.

Theo Thủ tướng đây là cơ hội để chính quyền TP gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu các cơ hội đầu tư mới đến các nhà đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thêm 1 tỷ USD đầu tư vào Đà Nẵng

Thủ tướng cho hay, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng. TP đã đạt 5,54 triệu lượt khách trong năm 2016, trong đó có 1,68 triệu lượt khách quốc tế và dự kiến đạt 6,6 triệu lượt khách trong năm 2017 với 2,3 triệu lượt khách quốc tế.

Trong khi đó, lũy kế đến tháng 9-2017, Đà Nẵng đã thu hút được 408 dự án trong nước với số vốn đầu tư đạt 101.379 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) và 525 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký đạt 3 tỷ USD.

"Tại Diễn đàn đầu tư này chúng ta chứng kiến số vốn đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, cam kết nghiên cứu đầu tư, thỏa thuận cho vay vốn đầu tư ấn tượng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là một tin vui đối với nhân dân TP và khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Đà Nẵng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đà Nẵng cần phải có tư duy mới, cách làm mới để thể hiện rõ vai trò đầu tàu khu vực miền Trung. Đặc biệt, Đà Nẵng cần có tầm nhìn xa, chú trọng tăng cường tính liên kết với các địa phương lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế trong công tác xúc tiến đầu tư.

"Làm được điều đó, Đà Nẵng mới thật sự là đầu tàu, là hạt nhân tăng trưởng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên", Thủ tướng nói.

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017 với sự tham dự của hàng nghìn doanh nhân. Ảnh: LÊ PHI.

Thủ tướng cho biết, ông cơ bản đồng ý với định hướng và báo cáo của chính quyền TP là tập trung nguồn lực để thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ chất lượng cao…

"Đà Nẵng còn rất nhiều dư địa để phát triển nếu biết bứt phá, vượt qua tư duy lối mòn. Đà Nẵng cần nghiên cứu các mô hình thành công trên thế giới như ở Singapore, Haifa (Israel), Bangalore (Ấn Độ), Tân Trúc (Đài Loan – Trung Quốc)…để xác định rõ mô hình phát triển kinh tế và chiến lược thu hút đầu tư, đạt kỳ vọng sẽ là Thung lũng Silicon của Đông Nam Á, là nơi hội tụ của công nghệ, nhân lực và tài chính quốc tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài việc đề nghị TP Đà Nẵng toàn lực hỗ trợ doanh nghiệp, Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư phải có chiến lược kinh doanh lâu dài, giữ cam kết đầu tư và triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ tức là phải “làm thật”. "Đối với các dự án chậm triển khai so với tiến độ đã cam kết, đề nghị TP quyết liệt rà soát và có các biện pháp xử lý kịp thời", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư hưởng ứng tinh thần "Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp". Nói là làm, đã ký kết thì thực hiện, không tạo ra chi phí không chính thức.

"Tôi hi vọng các doanh nhân và nhà đầu tư có mặt tại Diễn đàn ngày hôm nay sẽ chọn Đà Nẵng là nơi đất lành chim đậu, bằng trí tuệ và tài lực của mình hợp lực cùng Chính quyền và nhân dân TP đưa con tàu Đà Nẵng vươn ra biển lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phải đến Đà Nẵng một lần trong đời

Tại diễn đàn lần này, Thủ tướng đặt câu hỏi cho lãnh đạo Đà Nẵng : “Diện tích TP gần bằng Singapore thì phải làm sao để phát triển văn minh, trật tự như Singapore?”. Đồng thời, Đà Nẵng phải đeo bám mục tiêu “thành phố đáng sống” cho bằng được.

Cũng theo Thủ tướng, Đà Nẵng phải xứng đáng là điểm đến du lịch tầm quốc tế. Du khách quốc tế phải đến Đà Nẵng một lần Trong đời.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để Đà Nẵng trở nên đáng sống cần phải thực hiện tám vấn đề như: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP phải có ước mơ, hành động để làm sao được bằng Singapore; phải tạo dựng vốn vật chất, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết vấn đề phía Tây thành phố rộng lớn nhưng còn rất hoang sơ.

Bên cạnh đó là phải thúc đẩy phát triển, tăng độ sâu tài chính, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng. Cải thiện chất lượng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thể chế, quản lý nhà nước. Phát huy tính đa dạng trong văn hóa, du lịch, nét Á Đông độc đáo, tạo ra những trải nghiệm sâu sắc cho người dân du khách.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng tránh làm mất niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: TẤN VIỆT.

"Nơi đáng sống thì phải nhiều người tài, người giàu, người có trình độ đến đây sống, làm việc", Thủ tướng lưu ý.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng chia sẻ, gần đây, Đà Nẵng có những bước thăng trầm, những điều không mong muốn. Vì vậy, ông hy vọng niềm vui, hạnh phúc và may mắn luôn đồng hành cùng Đà Nẵng trong thời gian đến. “Đó là lý do tôi chọn con số tám – tám vấn đề cần làm để tặng cho Đà Nẵng. Đây là con số may mắn và bất kỳ ai cũng mong muốn Đà Nẵng gặp nhiều may mắn”, Thủ tướng phát biểu.

Để Đà Nẵng thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chỉ đạo : “Tránh tạo ra tâm lý e dè trong giới đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Tránh làm mất niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Đừng làm gì mang lại hoài nghi, suy đoán cho người dân. Con dại thì cái mang, hành xử sai của chính quyền kéo theo nhà đầu tư sai thì chính quyền phải chịu trách nhiệm đầu tiên”.

TẤN VIỆT-LÊ PHI